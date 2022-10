La desesperación de un padre: “Él violó a mi hija y me detienen a mí”

En Tartagal, en la calle España, entre Coronel Vidt y 24 de Septiembre, se vivieron momentos de tensión. Es que un padre, en su desesperación, intentó atacar con un machete a un hombre al que acusa de haber abusado sexualmente de su hija, y se lo llevó la policía.

En el lugar, el periodista Julio Nogales, logró intercambiar un par de palabras mientras el hombre estaba a punto de ser trasladado en el patrullero. “Vine a buscar al violador de mi hija, fue violada hace 6 meses, estaba prófugo y se encuentra en esa casa y me meten en cana a mí, estaba trabajando y lo vi, fíjate en esa casa. Vengo a meterlo preso, vengo a agarrarlo y me llevan a mí”, aseguró entre lágrimas.

En el mismo video, publicado por La Cruda NN y replicado por Radio Online La Viña, se puede ver como luego que el patrullero se retira, un hombre ofuscado salió desde el interior del domicilio en el que ocurrió el hecho.

En un primer momento, se niega a hablar e incluso le pide al periodista que no lo filmara ni tampoco a su casa, sin embargo, unos instantes después cuenta que él no es la persona a la que el padre fue a buscar. “Yo me dedico a los alquileres en varios lugares, no ando pidiendo tampoco curriculum de vida para el ingreso. Acá alquilan otras personas”, expresó.