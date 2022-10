Se vienen tres fechas decisivas en la Liga: qué partidos le quedan a los que pelean el título

Se cerró la fecha 24 de la Liga Profesional y cada vez queda menos para el final del campeonato, que todavía tiene a varios equipos peleando por el título y hasta ahora encuentra a Boca como único líder del certamen. De los seis que tienen chances, el Xeneize, River, Gimnasia y Racing dieron un paso adelante este fin de semana, mientras que Atlético Tucumán y Huracán no pudieron sumar de a tres en un momento clave.

Así está la tabla de posiciones de la Liga Profesional

Boca: 45 puntos - 23 partidos jugados

Racing: 44 puntos - 24 partidos jugados

Atlético Tucumán: 44 puntos - 24 partidos jugados

River: 41 puntos - 24 partidos jugados

Huracán: 41 puntos - 24 partidos jugados

Gimnasia 40 puntos - 23 partidos jugados

Qué le queda a los que pelean por el título en la LPF

Boca (45 puntos): miércoles 12 a las 16.30 vs. Sarmiento (V), domingo 16 a las 15.30 vs. Newell's (V), jueves 19 vs. Gimnasia (V) e Independiente (L).

Racing (44 puntos): viernes 14 a las 16.30 vs. Colón (V), martes 19 a las 19 vs. Lanús (V) y River (L).

Atlético Tucumán (44 puntos): jueves 13 a las 21.30 vs. Rosario Central (L), lunes 17 a las 21.30 vs. Unión (L) y Defensa y Justicia (V).

River (41 puntos): miércoles 12 a las 21.30 vs. Platense (L), domingo 16 a las 20.30 vs. Rosario Central (L) y Racing ( V).

Huracán (41 puntos): viernes 14 a las 19 vs. Estudiantes (L), martes 18 a las 21.30 vs. Platense (L) y Patronato (V)

Gimnasia (40 puntos): miércoles 12 a las 19 vs. San Lorenzo (L), lunes 17 a las 21.30 vs. Argentinos (L), jueves 19 vs. Boca (L) y Talleres (V).