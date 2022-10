La predicción de Mhoni Vidente sobre la Argentina en el Mundial: “Es una..."

Mhoni Vidente, famosa astróloga cubana, hizo su predicción sobre la Selección Argentina y su participación en la próxima Copa del Mundo, Qatar 2022.

Llegó a la conclusión de que la albiceleste va a ser una de las favoritas a obtener el título de la copa FIFA, junto a su eterno rival Brasil, y el poderoso Francia con Mbappé como su jugador destacado.

La astróloga comenzó diciendo: “Vamos a hablar de la carta de la estrella: la Argentina, Brasil y Francia son mis candidatos para ganar el Mundial de Qatar 2022. Definitivamente esos equipos siguen brillando totalmente”.

Estos comentarios fueron realizados en la cuenta de su canal de Youtube.

Además, dio a conocer detalles de la Selección de México, pero su comentario no fue tan optimista como con el de la Argentina, recordemos que está erradicada en aquel país desde hace varios años y tiene muchos seguidores mexicanos y subrayó: : “¿Cómo va a ir México? Pues yo lo veo mal. Eso no es una predicción, es un hecho. Que ellos no se la crean, que no pongan todo su interés para salir adelante”.

Mhoni Vidente empezó su trayectoria en los medios de comunicación en el año 2009 mediante su blog personal.

Su apodo proviene de la palabra inglesa, “money” que significa dinero en inglés.

Según se pudo conocer en una anécdota en la televisión, le decían “Moni”, porque atraía suerte y plata.

A su sobrenombre le agregó una H en el medio entre la M y la O, porque es transexual y así queda representado ambos sexos.

La astróloga cubana que vive en Mexico hizo predicciones sobre la muerte de la Reina Isabel II, el sismo ocurrido en el país mexicano el pasado 19 de septiembre entre otros.

Ahora se suma a la euforia previa del próximo Mundial en Qatar 2022. /La 100