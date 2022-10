Humahuaca: un calefón con garrafa y sin ducto de ventilación provocó la tragedia

La muerte de una pareja de turistas por inhalación de monóxido de carbono por falta de rejilla de ventilación en el cuarto que alquilaron en un hostel que no estaba habilitado en la provincia de Jujuy generó mucha conmoción.

Sofía Macarena Robledo (27) y José Eduardo Rojas (28), turistas provenientes de la localidad bonaerense de Moreno, fueron encontrados sin vida en una habitación de un hostel, que tenía un calefón conectado a una garrafa, sin un ducto de evacuación de gases, ni tampoco rejillas de ventilación con salida al exterior.

Fuentes de la investigación confirmaron que el lugar no contaba con red de gas natural. A pesar de esto, la Fiscalía convocó al representante de Gasnor, por ser personal calificado, para que constate como era la situación del domicilio, y evaluar los niveles de seguridad presentes en el hostel mediante un informe.

Por esta causa, la fiscalía jujeña imputó a los dueños del hostal ubicado en Humahuaca por “homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas”.

La pareja, ya habían recorrido varios puntos turísticos de Jujuy como las Salinas Grandes y el Hornocal, en la Quebrada de Humahuaca.

El hospedaje donde fue encontrada la joven pareja, según informó el Ministerio de Cultura y Turismo jujeño, "no estaba habilitado, ni registrado, siendo la responsabilidad de habilitar y clausurar el alojamiento de la Municipalidad de Humahuaca, en tanto a la empresa Gasnor le corresponde la habilitación de la red de gas y de artefactos”. Cabe destacar que la empresa distribuidora de gas natural sólo habilita el servicio al momento de instalar el medidor, con todos los controles, pruebas y trámites realizados a través de un gasista matriculado. En este caso no corresponde ya que el hostel no contaba con gas natural de red.

Ante la consulta Gasnor confirmó que no sólo no contaba con el servicio de gas natural, sino que tampoco existe trámite iniciado con la empresa. En las fotografías que tomó la Policía se puede constatar que los artefactos del hostel eran utilizados con garrafas y sin un conducto conectado al exterior. Aún no está claro cuál es el ente responsable que debe controlar el estado de los alojamientos turísticos y en qué condiciones ofrecen el servicio. Ningún turista por sí solo puede evaluar las medidas de seguridad de cada establecimiento.

Por este hecho el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que investiga los homicidios culposos agravados de los dos jóvenes, imputó por el hecho a dos personas dueñas del hostal, quienes se abstuvieron de declarar el pasado sábado.

Fueron los propios dueños los que notaron la ausencia de la pareja, quienes no habían hecho el check out. Tras golpearles la puerta y no obtener respuesta, decidieron ingresar a la fuerza y encontraron a los dos jóvenes recostados en la cama y sin signos vitales.

La fiscalía a cargo de la investigación espera los resultados de la inspección ocular, fotográfica y fílmica realizados en la habitación donde hallaron los cuerpos. El objetivo es determinar si en el cuarto existía una rejilla o alguna forma de ventilación reglamentaria para este tipo de hospedajes.

La palabra de la familia

Natalia, prima de Sofía Robledos pidió que a los dueños del hotel, que son padre e hijo, se los imputara por "homicidio simple", y no culposo, tal como fue caratulada la causa.

En declaraciones a Todo Noticias, la mujer había dicho: "Los mataron, no puede ser que se alquile una habitación sin ventilación y con una garrafa en su interior". "¿Cualquiera puede imaginarse que si alquila una habitación cerrada sin ventilación con una garrafa adentro, algo grave puede pasar", agregó.

En esa línea, se quejó ya que no existió ninguna clase de contención para los familiares de la pareja fallecida. La prima reveló que tuvieron que realizar colectas para poder costear los viajes de los parientes que viajaron a Humahuaca para acelerar los trámites judiciales pendientes.

"Fueron para allá una hermana y un amigo para reconocer los cuerpos, llegaron y fueron para la morgue el sábado y no los dejaron ver los cuerpos. Tuvieron que conseguir un alojamiento por las suyas", sentenció.

Enemigo silencioso

Por año mueren aproximadamente 250 personas en Argentina por intoxicación con monóxido, en su gran mayoría en la temporada invernal debido a las bajas temperaturas y a la necesidad de artefactos que elevan la temperatura del hogar pero que a su vez emiten ese gas. Ni hablar al sur del país, donde el frío es moneda corriente, o casos como Jujuy que registra mucha amplitud térmica.

Por esto es que todas las distribuidoras de gas del país realizan campañas de prevención de intoxicación por monóxido de carbono al comenzar el otoño.

Entre las recomendaciones indican: