Desesperado pedido: Tiene 30 años y necesita entrar en lista de espera para un corazón

La madre de una joven de 30 años comentó a SomosSalta, la situación por la que pasa y realizó un pedido: “Que por lo menos pueda entrar en lista de espera”, dijo contando la difícil situación que están viviendo.

La joven está internada en el Hospital San Bernardo donde dijo la atienden muy bien. “Ya tuvo tres paros”, dijo desesperada para luego solicitar “que se pueda agilizar, que podamos viajar a Buenos Aires al Hospital El Cruce”.

“El informe nos dice que no hay respuesta, que es un plan de evaluación. Están viendo el tema económico porque tiene que ir conmigo, no puede ir sola. Lleva un año en esta situación, tiene cada vez más crisis, está muy deteriorada. Tiene el corazón de una persona de 80 años, esta quieta, sentada tomando sol porque le hace frio y se pone morada”, aseguró.

La situación de su hija no queda ahí, ya que la joven “necesita oxígeno y ayer le dieron más pastillas que no sabe cómo hacer para tomarlas. Yo quiero que alguien me escuche e intervenga porque ella ni siquiera está en lista de espera”.

“Tiene 30 años y dos criaturas, quiere vivir por sus hijos pero no da más. La solución es derivarla a Buenos Aires, internarla y que le hagan la evaluación ahí. Ver si espera el corazón ahí, pero por lo menos que este en lista de espera”, finalizó.