“¿Cómo sería esta canción si la hubiesen grabado en Salta?”: la versión de Bizarrap y Quevedo que es viral

“¿Cómo sería esta canción si la hubiesen grabado en Salta?”, se preguntó el músico, tecladista y productor Diego Ciccozzi mientras escuchaba la Music Session #52 que grabó Bizarrap Junto a Quevedo. Amante del folclore, se inspiró en su melodía y reprodujo una zamba con la misma letra de la canción. Compartió el material en sus redes y su majestuosa producción se hizo viral.

Acompañado de una guitarra criolla y un bombo legüero, Diego se animó a cantar las primeras estrofas. “Y nos fuimos en una, empezamo’ a la una y con la nota rápido nos dieron las tre’. Perreamos toda la noche y nos dormimo’ a las die’”, parafraseó con un tono muy distinto al original, que logró muchísima repercusión entre sus seguidores.

El video, que tiene apenas un minuto de duración y fue subido a Tik Tok el miércoles a la medianoche, llegó a las 200 mil reproducciones en pocas horas pero explotó ayer cuando el mismísimo Bizarrap lo compartió en su cuenta de Instagram y etiquetó a Quevedo

“Estaba en el cumpleaños de mi ahijado participando de un jueguito y veo que me empieza a sonar el celular. Eran amigos que me contaban lo que había pasado. No lo podía creer. Bizarrap subió mi video y puso el emoji de la bandera argentina. Ojalá Quevedo lo repostee también”, contó Diego a Infobae.

Oriundo de la ciudad de Berisso, partido de La Plata, este músico de 35 años arrancó desde muy chiquito en el ambiente artístico acompañando a su padre a tocar folklore en las peñas y las guitarreadas. De joven empezó a estudiar música y hace un par de años incursionó en la producción musical y la ingeniería de grabación, que es lo que le permite hacer este tipo de videos.

“En los reels trato de generar humor con música. Recreo las situaciones que le pasarían a un músico antes de un show y me imagino cómo serían las canciones con otro estilo”, detalló DiegoEn su primera producción de este tipo convirtió en salsa un tema de Tini y María Becerra, pero no tuvo la llegada que esperaba y apenas lo vieron sus amigos. Sin embargo, le llegó la revancha con una canción de Paulo Londra y Bizarrap, que al ser compartida por Paulo trepó a las 600 mil reproducciones.

En lo que respecta a esta última, Diego está orgulloso porque “funcionó sola”. Aclaró que antes de que lo promocionara Bizarrap ya había aparecido en los “favoritos” de Tik Tok y había recibido miles de likes y cientos de mensajes.

“Fue un video que grabé conmigo mismo en forma de dúo clon. Quise hacer algo humorístico. Esta zamba ya la había grabado hacía dos semanas pero recién la subí el miércoles. Primero lo hice en Tik Tok. Luego en Youtube e Instagram”, precisó.

“Puse una cortina negra y le pedí a mi mujer una chalina que se pareciera un poncho. Primero me grabé con la guitarra haciendo el playback y después hice otra toma tocando el bombo”, detalló sobre el detrás de escena.Cuando lo editó, Diego suavizó los bordes para que pareciera que eran dos los que cantaban y quedó impecable. “Muchos me escribían ´felicitaciones para ambos’. Todos se la creyeron”, admitió orgulloso de haber podido materializar su idea.

Al principio del video, se escucha el tema original de Quevedo y Bizarrap y luego aparece el interrogante, que disparó los comentarios más alocados. “Congelé el tema y puse: “¿Si este tema fuese salteño?”. Lo hice por mi fanatismo con la música folklórica y en especial con el folklore salteño”, aclaró acerca de la elección del estilo musical que le dio a la canción.

Hoy, Diego está disfrutando de una fama inesperada. Incrementó notablemente su número de seguidores y subió dos historias a su Instagram en agradecimiento a tantas muestras de cariño. “La gente ahora quiere la canción entera. Me están presionando y estoy obligado a generar algo superador”, señaló el músico, que actualmente forma parte del aggiornado grupo de cumbia Comanche.

Para no defraudar a su público, le contó a este medio que ya contactó a los músicos Manu García Pereira y Franco Lamas -dos de sus amigos con los que hizo varios tributos virtuales a Los Nocheros durante la cuarentena- para darle forma a lo que se verá próximamente en sus redes. “La idea es generar una estrofa más pero hacerlo más profesional para subirlo a Spotify”, se entusiasmó, dispuesto a seguir cautivando a toda esa nueva gente que recientemente lo empezó a seguir.