Un hada madrina: le cumple el sueño a chicas de 15 porque ella no pudo festejar su cumpleaños

Romina Peralta tiene 35 años, es madre de seis chicos y trabaja como barrendera en el municipio. A los 15 soñaba con tener su fiesta de cumpleaños, pero el anhelo se vio inconcluso cuando sus padres se separaron. Pasaron los años y conformó una nueva familia en la que siempre soñó con cumplirle ese deseo a su hija. Cuando pudo festejárselo se dio cuenta de lo difícil que era, por lo que decidió ayudar a las adolescentes que lo necesiten.

A pesar de que su situación económica no le permite darse ciertos lujos, con esfuerzo y dedicación reunió a un grupo de personas que le dan una mano para que muchas adolescentes puedan tener su deseado cumpleaños. Comenzó con la beneficencia en Lomas de Zamora pero ya recorre provincias ayudando a otras personas, hasta la contactaron de Venezuela.

En diálogo con TN, Romina manifestó: “Por más simple que quieras hacerlo es complicado, todo cuesta mucho, la ropa, el vestido, la comida. Y aunque solo sean 20 personas, es un gasto enorme. Yo dentro de todo tengo un trabajo y me alcanzó justo, pero me faltaron un montón de cosas. Para una mamá con muchos chicos o que no tenga los medios económicos para hacerlo, es imposible”.

Romina juntó el dinero para comprar muebles para el candy bar y decoraciones. Foto: Gentileza Romina Peralta

Romi, como le dicen todos, vive en el barrio Santa Catalina y conoce bien la realidad de sus vecinos. Entre la carencia y la necesidad, la mujer decidió abrir un comedor comunitario en 2018 para ayudar a los suyos. El centro se llama “Jóvenes hacia el Futuro”, donde todos los días le da de comer a decenas de vecinos.

Fue allí cuando surgió la chispa que le encendió las ganas de realizar esta particular labor de también ayudar a las quinceañeras. Jemina es parte del grupo de adolescentes que van a cumplir su sueño de tener la tan deseada fiesta gracias a Romina, su vecina de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora.

LOS 15 DE JEMINA

“Conocimos a la mamá de Jemina, que es la primera chica que ayudamos. Ellos vienen de una familia muy humilde, el padre había tenido un ACV y estaba muy enfermo. Su mamá me contó que estaba por cumplir 15 años y soñaba con hacérselo”, contó Romina a lo que continuó “Al principio no teníamos muchos contactos y fueron poquitas personas las que colaboraron. Algunas aportaron con dinero, otras hicieron los souvenirs, otras nos dieron cosas para vender y juntar para la torta”, detalló Peralta.

Ya con el cumpleaños en marcha solo faltaba el vestido. “Mandé mensajes a todos lados, a miles de páginas de ventas de vestidos y nada, hasta que contestó una señora de Lomas de Zamora y nos ofreció un vestido. Yo le había pedido alguno con fallas que después pudiésemos arreglar, pero ella me dijo que la lleve para que se pruebe el que más le guste y se lo lleve”, señaló Romi, quien pudo cumplirle el sueño a Jemina.

Todo se realiza gracias también a la colaboración de los padrinos y madrinas. Foto: Gentileza Romina Peralta

Así continuaron llegando más pedidos, pero la pandemia la frenó. Cuando retomó la actividad, nuevamente se llenó de solicitudes. Había publicado en un grupo del barrio, contando que organizaba cumpleaños a chicas que no pudieran costearlo. “Cuando hice la publicación aclaré que era para chicas lomenses, pero se viralizó en todos lados y me escribieron hasta de Venezuela”, recordó Romi.

“Tenemos una lista para enero, febrero, marzo y abril. Mi marido me pregunta: ‘¿Romi no sé cómo vas a hacer?’ y la idea es juntar muchos padrinos y madrinas, sabemos que el bolsillo está ajustado para todos, pero con lo que pueda cada uno es suficiente.

PERSONAS QUE COLABORAN CON EL ANHELO

Respecto al regalo soñado que recibió Romi de varios vestidos para fiestas de 15, reveló emocionada: “hoy un vestido de 15 ronda los 60 mil pesos, por eso, este regalo cayó del cielo. “Mandamos mensajes a todos los locales de once y una chica nos donó más de 15 vestidos”.

Parte de los vestidos confeccionados para las quinceañeras. Foto: Gentileza Romina Peralta

Entre esos vestidos lograron armar 5 completos porque a muchos les falta la parte de arriba, sin embargo, la posibilidad de tener una variedad para ofrecer a las adolescentes la pone contenta. “Cuando los fui a buscar venía llorando y las señoras en la calle me preguntaban si vendía. No es lo mismo que tener los mismos 3 vestidos y que las fotos siempre sean las mismas a tener un montón y poder darles uno diferente a cada una”, detalló Romina.

Además, Romi aclaró que todavía están juntando varias cosas: “Necesitamos más gente que quiera ayudar con la comida. La decoración la hacemos nosotros, pero los globos están carísimos, igual que las telas para los manteles. También recibimos vestidos que ya hayan usado. Todo eso lo pedimos en un grupo de Facebook de madrinas y padrinos y si más gente se quiere sumar que sepa que está colaborando a cumplir el sueño de muchas chicas”.

El 13 de diciembre Romina viaja a Córdoba. “Le voy a llevar el vestido y los regalos que pueda juntar a una nena que está internada porque tiene cáncer en los huesos y le van a festejar sus 15 ahí”, contó Peralta sin mucho detalle porque es todo sorpresa.

Dato y contacto para colaborar con Romina Peralta:

Alias: ALAMO.KILO.CABINA

115324-4621