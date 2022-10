¿Emiliano Durand intendente?: “Cuando tenga que comunicar algo, lo haré yo”

El senador por Salta Capital, Emiliano Durand, se mostró enojado durante estos días por lo ocurrido en diferentes partes de la ciudad. Es que tanto el como su familia y su equipo de trabajo, se dieron sorpresivamente con la noticia de que “será candidato a intendente este 2023”.

Lo ponemos entre comillas, porque la única fuente que lo confirmó fue una pared pintada. “Estaba yendo a mi casa a comer, porque es sábado al mediodía y veo que en muchas paredes de la ciudad pusieron “Emiliano Durand intendente 2023”, empieza el video donde el mismo expresa su molestia por lo ocurrido.

“Nosotros no hacemos esto, no gastamos en eso, estamos todo el día laburando, ayudando a la gente a salir adelante. Todo nuestro esfuerzo, todo, lo ponemos en potenciar a la gente para que salgan adelante, no en esto”, continuó diciendo.

“Hay un montón de problemas para resolver, ayuden a resolver, no a crear más problemas. Cuando tenga que comunicar algo, lo haré yo, poniendo la cara yo”, dijo para finalizar.

Anteriormente a este video, inició un video en vivo en Facebook, en el que cuenta que su hijo volviendo de dejar a la novia en su casa, a las 3:27 de la mañana, vio a 3 hombres realizando estas pintadas.

“Nada que ver con el disparate ese, no gastamos plata en boludeces. Con mi equipo trabajamos en tratar de hacer buenas cosas, que sirvan, cosas útiles, en eso ponemos nuestros esfuerzos”, sostuvo.

“No malgasten la plata, no sirve gastar en estas cosas, la gente no lo necesita, necesita otras cosas y sería bueno si gastan la plata en eso. Es tanta la gente que necesita una mano en Salta que, si todos aportamos un poco, vamos a hacer algo mucho mucho mejor”, añadió.