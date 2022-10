¿Si tuvieras la oportunidad, te irías del país?, la opinión de los salteños

Argentina está sumida en una profunda crisis, con una inflación imparable y escasas oportunidades laborales, lo que provoca un importante éxodo de personas hacia otros países, especialmente de jóvenes, que buscan una mejor calidad de vida.

Al respecto, el ex presidente Mauricio Macri, les pidió a los jóvenes que le den una oportunidad más al país. “Me parte el alma el éxodo de los jóvenes argentinos que vemos todos los días. Se van frustrados por no poder desarrollar sus vidas acá mientras en otros países los esperan con empleo, estudio, vivienda, crédito y un futuro. Por eso no los cuestiono, entiendo sus razones”, indicó en sus redes sociales.

En este contexto, InformateSalta lanzó una encuesta en la fan page de Instagram consultando a los seguidores si se irían del país si tuvieran la oportunidad. El 87% de los participantes dijo que si y tan solo un 13% que no.

Además, en la publicación, en coincidencia con los resultados, la inmensa mayoría manifestó que no lo pensaría dos veces antes la posibilidad de dejar el país, hasta incluso se llevarían a sus mascotas con ellos.

También, en uno de los comentarios, un seguidor opinó que Argentina no tiene futuro debido a que la cultura del trabajo se destruyó con los planes sociales y con una educación en la que se pasa de curso sin acreditar los conocimientos necesarios.