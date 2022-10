¿Cómo implementar un sistema de código de barras?

Montar un comercio, independientemente de la localización geográfica, del tamaño y del tipo de productos o servicios que ofrezca al mercado, requiere el diseño de una planificación detallada y la puesta en marcha de diferentes herramientas que permitan llevar adelante el local. La implementación de un sistema de código de barras es una de ellas. Se trata de lenguaje codificado que está representado por una serie de líneas de diferente grosor que se disponen espaciadamente en vertical de manera paralela y que contienen información, ya que son en sí mismas pequeñas cadenas de caracteres.

Si bien a la hora de poner en funcionamiento este tipo de instrumentos es imprescindible contar con aliados estratégicos como STEC, líder en soluciones tecnológicas para todo tipo de organizaciones, nunca está de más comprender en qué consiste el procedimiento.











Código de barras: ¿cómo se implementa?



El primer paso para ejecutarlo es conseguir el prefijo que representa a la empresa en particular, teniendo en cuenta que no solamente incluirá el país donde se comercializa el producto, sino también la compañía que lo vende, que aparece como propietaria del artículo. Ese identificador corporativo tiene entre 4 y 5 dígitos y es único, es decir, no se repite en ningún caso.

A continuación, es necesario diseñar una base de datos con absolutamente todos los elementos identificados con un determinado código numérico y asociar el código con lo que se llama dígito de control, que se obtiene a través de la utilización de un algoritmo. Ese dígito se posiciona en la parte final del código.

Esta codificación de barras tiene que cumplir requerimientos específicos en relación a la ubicación dentro del artículo, el color y las dimensiones para que pueda identificarse y leerse sin inconvenientes por la mayoría de los usuarios o por los colectores de datos

Asimismo, la empresa que desea implementar un sistema de código de barras necesita contar con una plataforma informática que tenga la capacidad de generar símbolos y con un sistema que pueda imprimir códigos de barras. Como recomendación, lo mejor es contar también con una software inalámbrico que permita hacer consultas automáticas en la base de datos.

Consideraciones adicionales



Hemos descripto los lineamientos generales para la implementación de un sistema de código de barras. Sin embargo, si se quiere que la solución sea de calidad y trabaje de manera eficiente, es fundamental prestar atención a cuestiones adicionales.

Estas consideraciones se basan principalmente en analizar los puntos de lectura potenciales de los códigos en los artículos. Esto permite tomar decisiones adecuadas sobre el color, el tamaño y la posición de las barras en la superficie de los productos.

Al respecto de la localización en los envases es preciso tener en cuenta que tiene que estar en un lugar práctico para que su identificación sea rápida y práctica. El color y las dimensiones deben guardar relación con los estándares establecidos para los códigos de barras, pero también con la identidad corporativa del insumo.

Por último, es importante entender que los códigos de barras deben perdurar en el tiempo, es decir, no deben estar en espacios demasiado expuestos a factores externos, ya que tienen que poder ser legibles por muchos años, especialmente si se trata de insumos no perecederos.