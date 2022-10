Sólo en el último mes, bomberos de Metán intervinieron en más de 40 incendios forestales

Los incendios forestales son una preocupación constante en la provincia este año. A la sequía, se le suma la imprudencia humana, lo que desencadenó un arduo trabajo de los cuarteles de bomberos de las diferentes localidades salteñas afectadas.

Al respecto, Rodrigo García, presidente de la comisión directiva del cuerpo de Bomberos Voluntarios “Posta de Yatasto” de Metán, aseguró a Multivisión Federal el personal está las 24 horas trabajando al pie del cañón.

“Por lo que hemos hecho de trabajo, estamos hablando de más de 3 mil hectáreas en la zona activas, de la zona productiva y en los cerros no los hemos podido calcular, si tenemos imágenes aéreas. Se veía mucho pero la verdad que no lo hemos podido calcular”, dijo.

En este sentido, indicó que en el 95% de los casos intervino el factor humano. “Gente que quiere hacer limpieza en algunos campos y han iniciado fuego y lamentablemente no lo pudieron controlar. El factor del viento ha sido fundamental en estos últimos trabajos que hemos tenido. Son 44 intervenciones de los bomberos en los últimos 30 días”, resaltó.

Asimismo, subrayó que este año fue bastante particular y el tiempo fue un factor importante. “La sequía que hemos tenido, ha provocado muchos de estos incendios y ayuda a la propagación de los mismos. El año pasado no lo hubo, al menos en los registros que tenemos en el cuartel, no existe tanta actividad, pero este año nos tocó, esperemos que al año próximo sea mucho mejor en cuanto al trabajo que se haga de forma preventiva”, manifestó.

Finalmente, adelantó que convocarán a los productores agropecuarios de la zona para que puedan trabajar en tener un equipo de ataque rápido de incendio dentro de sus fincas.

“Tener un tanque de mil litros con una bomba, que puedan darse una mano entre ellos, porque son los primeros afectados, pierden gran parte de su cultivo y eso es un verdadero dolor de cabeza para ellos y para nosotros ir a los campos y arriesgar los vehículos, también, tuvimos mucha rotura de neumáticos, amortiguadores, muchas veces la reposición de esos elementos es muy cara para no decirlo imposible”, concluyó.