Cómo recuperar tu cuenta antigua de correo Hotmail

Hotmail es un servicio gratuito y de pago, surgido en 1995, que permite a los usuarios enviar y recibir correos electrónicos a través de su cliente web. Hotmail se cerró en 2013 porque Microsoft quería trasladar a los usuarios a Outlook, que tenía una reputación mucho mejor y una base de código más limpia. Sigue leyendo para descubrir cómo recuperar tu cuenta antigua de correo de Hotmail.

Hotmail fue un servicio gratuito y de pago que permitía a los usuarios enviar y recibir correos electrónicos. Fué toda una revolución por qué en otra cosas, incorporó un sistema de mensajería instantánea, hablamos del famosos messenger, con múltiples actualizaciones, a cual más moderna. Más tarde surgió MySpace, el precursor de las redes sociales que conocemos hoy en día. Los usuarios, una vez registrados, recibirían su propia dirección de correo electrónico bajo el dominio @hotmail.com con esta dirección tenía acceso a tu correo, a Messenger y más tarde a MySpace.

Antes de que surgiera la moda de Gmail, Hotmail (Outlook.com) era el OG de los servicios de correo web. Conectó a las personas de la misma manera que Gmail lo hace ahora. Ahora que Gmail se ha hecho cargo de casi todos los servicios de correo web que existen, la gente casi se ha olvidado de Hotmail. Pero aún así, algunas personas esperan poder recuperar cuentas antiguas de Hotmail para el trabajo o cualquier otra razón. Si también está buscando consejos sobre el inicio de sesión de Hotmail antiguo, te traemos esta guía útil que te enseñará cómo acceder a tu cuenta de Hotmail antigua de manera sistemática.

Sin duda, las cuentas antiguas de Hotmail se remontan a muchos años. Si tienes una cuenta de Hotmail que tiene 10 años, es posible que ya esté eliminada. Si una cuenta está inactiva durante 5 años seguidos, se elimina automáticamente. De acuerdo con los términos y condiciones de Microsoft, si no has iniciado sesión o no has utilizado tu cuenta de Hotmail durante 5 años, existe la posibilidad de que tu cuenta ya esté eliminada.

Por lo general, una cuenta de Hotmail permanece activa durante unos 5 años . Microsoft te permite recuperar tu cuenta si han pasado menos de 5 años desde que iniciaste sesión. Si se supera este período, tu cuenta se puede eliminar y no se puede recuperar después de eso.

Cómo saber si mi cuenta de Hotmail todavía está activa

Outlook es ahora el nuevo Hotmail. Si desea acceder a una cuenta antigua de Hotmail, iniciar sesión en Outlook es la única forma de saberlo. Para ello, visita la página principal de Outlook. Después, Inicia sesión en tu cuenta con tus antiguas credenciales de inicio de sesión de Hotmail. Si tu cuenta aún está activa en Outlook, podrás acceder fácilmente a tu antigua cuenta de Hotmail.

Cómo puedo recuperar mi Hotmail de hace años

Para acceder a una cuenta antigua de Hotmail que no ha estado activa en menos de 5 años, puedes optar por la plataforma de Outlook que te permite encontrar cuentas antiguas de Hotmail. Si no lo haces con Outlook, puedes hacer el antiguo inicio de sesión de Hotmail con el formulario Recuperar tu cuenta de Microsoft.

Adónde ir si olvidas tu contraseña de Hotmail

Si has olvidado tu contraseña de Hotmail, puedes restablecerla para generar una nueva a través de la página de recuperación de cuenta de Microsoft/Outlook.

Cómo acceder a la cuenta antigua de Hotmail sin contraseña

Puede acceder a su antigua cuenta de Hotmail si no tiene su contraseña. Puede restablecer la contraseña anterior de la cuenta de Hotmail para acceder a esa cuenta de la siguiente manera:

1. Visita la página recuperar tu cuenta en tu dispositivo.

2. Inicia sesión en tu cuenta con tus antiguas credenciales de inicio de sesión de Hotmail .

3. Ahora, haz clic en “¿Olvidó su contraseña?”

4. Selecciona la opción correo electrónico. Introduce la dirección de correo electrónico de contacto y haz clic en obtener código.

5. Introduce el código que has recibido y haz clic en la opción siguiente.

6. Introduzca la nueva contraseña . Además, vuelva a ingresar la contraseña y haga clic en Siguiente.

Qué sucede con las cuentas de correo electrónico antiguas no utilizadas

Las cuentas de correo electrónico antiguas que no se utilizan suelen estar activas durante 2 años. Una vez que se complete este período de 24 meses, tu cuenta de correo electrónico no utilizada perderá todos los datos almacenados, incluidos archivos, imágenes y otros documentos esenciales . Esto no conduce a la suspensión de su cuenta.

¿Se eliminan las cuentas antiguas de Microsoft?

Sí, Microsoft suele eliminar cuentas antiguas como las de Hotmail después de estar inactivas durante unos 5 años. Si no has iniciado sesión ni una sola vez en 5 años, tu cuenta será eliminada.