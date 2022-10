Marcos Urtubey está armando el liberalismo en Salta y quiere sumar jóvenes al espacio de Milei

La política ya puso primera en el camino hacia las elecciones 2023, con los distintos espacios comenzando a definir cómo será la participación que tendrán de cara a las urnas. Un espacio que buscará ser competitivo a nivel local será el de los libertarios, cuya imagen fuerte es la de Javier Milei, y que cuenta con Marcos Urtubey armando el partido como así impulsando a más jóvenes a renovar el país según el objetivo que se plantearon.

Así lo señaló el ex corredor automovilístico en diálogo con el programa Agenda Abierta, quien contó que en su labor de consultor político fue llamado por el mismo Milei para su campaña en CABA durante el 2021. “Comencé siendo consultor y terminé siendo de los jefes de campaña”, rememoró sumando que del economista “lo que más me gusta es que dice exactamente lo que piensa, tiene una honestidad brutal, los jóvenes que estamos en política necesitamos dejar de decir lo políticamente correcto y decir lo que pensamos”, puntualizó.

Ya mirando al tablero político se permitió una crítica al peronismo y a la gestión actual. “La política está absolutamente desconectada de la realidad, oficialismo y oposición; el peronismo con Alberto Fernández a la cabeza, perdió la última cuota de legitimidad que tenía con la gente”, apuntó.

Es por eso que decidió involucrarse de lleno en el armado del partido libertario en Salta, rol que lo está llevando a hablar con distintos dirigentes que se sienten atraídos y plantean sus miradas, pero que el punto central del movimiento está en los jóvenes, pues buscan miradas frescas, gente que quiera comenzar desde cero para mejorar la realidad.

“Estoy armando el liberalismo en Salta, estoy armando un espacio electoral francamente opositor al gobierno de Gustavo Sáenz, no solo por ser oposición sino porque los jóvenes tenemos la capacidad de hacer las cosas mejor, no nos queremos ir del país; hay gente interesada, empresarios, productores… este espacio debe incluir jóvenes desde los 25 años que quieran hacer las cosas diferentes”, reflexionó el hijo del ex gobernador Juan Manuel Urtubey.

Por último comentó que, si bien personas como Alfredo Olmedo ofrecieron apoyo a los libertarios a nivel nacional, o personalidades como Gustavo Orozco estuvieron charlando con el espacio, Urtubey indicó que apuntarán a participar de los comicios “desde un lugar independientes, no sumándose a frentes, es importante establecerse desde afuera como un nuevo espacio”, concluyó.

“Vamos a plantear candidato a gobernador, a intendentes en los municipios, creo que seremos una fuerza que nos permita tener diputados, concejales, intendentes; si hacemos fuerza podríamos llegar a ser competitivos en lo provincial”