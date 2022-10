Embarcación: Un concejal denuncia persecución por parte del Municipio

El concejal Marcelo Ibáñez aseguró ser perseguido por la Municipalidad de Embarcación luego de solicitar un pedido de informe a Carlos Funes, intendente del lugar. En diálogo con MultivisiónFederal el concejal y comerciante sostuvo que su local fue clausurado debido a una persecución política.

“Ayer mostraron que es una persecución política, en mi local no hay nada, se llevaron alrededor de 42 productos que tenían fechas de vencimiento muy cortas”, comenzó diciendo para luego aclarar que esta mercadería la dona a merenderos 15 o 20 días antes de su vencimiento como forma de hacerle frente a la crisis.

Los inspectores “vienen dos veces al año y son dos. Ayer me sorprendieron porque eran 8 y revisaron artículo por artículo. Yo tuve reunión con la gente de la Municipalidad porque vi que el procedimiento estaba mal. No pueden clausurar un negocio, me pueden intimar para que regularice la situación”.

“Me dijeron que, si me meto con ellos se meten conmigo. Esto a mí no me pone mal, lo que si te intimida, te asusta”, finalizó.