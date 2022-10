Sáenz despidió a la delegación salteña de deportistas que participarán de los torneos Evita

Volvió con todo y este año más de 900 deportistas salteños son los que participarán de los Juegos Nacionales Evita, que fueron despedidos en el estadio DELMI por el gobernador Gustavo Sáenz y el ministro de Turismo y Deportes Mario Peña.

“En Salta apostamos y apoyamos al deporte como política de Estado”, afirmó el Gobernador quien deseó éxitos a los chicos representantes de 25 municipios de la provincia, que participarán en varias de las 65 disciplinas del Torneo.

“Estén orgullosos de representar nuestros colores y recuerden que más allá de los resultados, esta experiencia les da la oportunidad de aprender, compartir, disfrutar y practicar el deporte que aman”, expresó Sáenz y aseguró: “Seguiremos fomentando el deporte porque enseña valores y cada vez que un chico lo practica se aleja de los peligros de la calle”.

Por su parte el ministro Peña indicó que “el deporte es una inversión y por eso se tomó como política de Estado generar cambios que sean permanentes", con la promoción de prácticas deportivas en los distintos espacios que tiene la provincia para fomentar lazos de pertenencia, recreación y desarrollo.

Tras ser despedidos por el Gobernador, los 15 colectivos que trasladan a los deportistas, emprendieron el viaje a Mar del Plata para participar de los Juegos Nacionales Evita 2022 que después de dos años de ausencia obligada por la pandemia, vuelven a disputarse en Mar del Plata del 24 al 29 de octubre en el deporte juvenil y deporte adaptado

Los Adultos Mayores participarán en San Luis del 7 al 11 de noviembre.

Los Juegos Evita están dirigidos a niños, niñas y jóvenes de 10 a 18 años y los deportistas salteños participarán en las siguientes disciplinas y en las categorías sub 14, 15, 16, 17 y 18: Acuatlón, Judo, Rugby, Ajedrez, Karate, Atletismo, Futsal, Fútbol 11, Levantamiento Olímpico, Taekwondo, Bádminton, Fútbol 7, Tenis, Básquet 3 vs 3, Lucha Libre, Tenis de Mesa, Básquet 5 vs 5 Gimnasia Artística, Natación, Tiro, Boxeo, Gimnasia Rítmica, Natación Artística, Tiro con arco, Canotaje Gimnasia, Trampolín, Vóleibol, Cestoball, Handball, Patín Artístico, Vóleibol de Playa, Ciclismo Handball de playa, Patín Carrera,Ciclismo de Montaña, Hockey Pelota Paleta.

Las personas con discapacidad disputarán las siguientes disciplinas: Atletismo, Natación, Boccia, Goalball , Fútbol para ciegos , Tenis de Mesa, y Parapowerlifting.

Los Adultos Mayores competirán en Tejo, Sapo, Ajedrez, Truco, Newcom, Orientación y Padel.

En el proceso clasificación que se desarrolló en los 60 municipios, participaron más 22.000 personas entre niños, niñas, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Los juegos

Nacieron en 1948 con el impulso de Eva Perón y el doctor Ramón Carrillo; fueron prohibidos junto a la democracia. Si bien hubo algunos intentos posteriores de volverlos a instalar, recién luego del 2001 volvieron a escena en Santa Fe con la participación de 11 provincias, entre ellas Salta.

La provincia ha participado ininterrumpidamente, llevando chicos de todos los municipios de Salta.

Esta modalidad de Juveniles constituye un programa de fortalecimiento del deporte formativo y la educación física de Argentina, pero también una plataforma para la educación de valores. El trabajo en equipo, el esfuerzo personal, el respeto por el otro, la solidaridad, la capacidad de superación y el juego limpio se promueven en estos Juegos, con el fin de que cada participante pueda trasladarlos a su vida cotidiana.