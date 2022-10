Acertijo: ¿es más fácil que un vegano pruebe carne o que un carnívoro se pase al veggie?

Desde el Instituto de Promoción de Carne Vacuna (IPCVA) vienen analizando hace algunos años un fenómeno que se convirtió en una “piedra en el zapato”, teniendo en cuenta las nuevas generaciones. En diálogo con Ecos365, el jefe del Departamento de Promoción Interna, Adrián Bifaretti, compartió una radiografía actual de los distintos consumidores. “El segmento veggie, que incluye a veganos y vegetarianos, es un 7% aproximadamente. Después hay un 25% que a pesar de comer de todo tiene intenciones de ir reduciendo el consumo de carne y luego está el carnívoro tradicional que come de todo y seguirá comiendo carne”.

Al ser consultado sobre las posibilidades de “conversión” de un segmento a otro, fue contundente: “Es muy difícil que un vegano se te vuelva a convertir carnívoro (habría un 27% de posibilidades que vuelva a comer carne), pero hay un porcentaje más importante de probabilidades que un carnívoro se termine volviendo vegano”. Y agregó: “y hay un porcentaje importante de personas, que hoy es flexible en su sistema alimentación, que reconoce que probablemente termine en una conducta más veggie”.

De todas maneras, destacó el posicionamiento de la carne argentina y remarcó por dónde pasa la misión del IPCVA a la hora de continuar dándole valor a un productore insignia. “Hay que defenderse de los cuestionamientos, pero jugar con las emociones, estar en sintonía con las generaciones más jóvenes (centennials y millennials) para poder seguir dándole valor al producto”, señaló.

Precisamente a la hora de las críticas de determinados sectores hacia la ganadería, reconoció que muchas “están flojitas de papeles”. En ese sentido, calificó a la carne como “un producto muy noble” e instó a defenderlo a partir de las fortalezas que presenta. “Es un alimento genuino, auténtico, real y natural. La evidencia científica ha demostrado que es sustentable y, al mismo tiempo, que no es tan fácil de reemplazar desde el punto de vista tradicional”, expresó. No obstante, a partir del auge de las nuevas tendencias, comentó: “Acá no hay extremos y el objetivo debe pasar por alimentarse de la mejor manera posible, tratando de encontrar un equilibrio en las dietas”.