Tiene 11 hijos de 8 padres distintos y enfrenta críticas: "No es un crimen”

Una joven madre se descargó en TikTok contra los que la critican porque tuvo 11 hijos con ocho padres diferentes.

“Lo explicaré una sola vez y no quiero más preguntas”, anunció en su publicación. Phi es de Memphis, Estados Unidos.

Le gusta lucir sus tatuajes y hacer videos de tinte humorístico con sus hijos, pero muchos usuarios de TikTok dicen que es irresponsable por haberse embarazado de tantas personas diferentes y por no tener una relación duradera.

Muchos de los hombres que dejan comentarios en sus publicaciones le dicen que nunca se casarían con ella.

Ella asegura que ignora los comentarios, pero dijo estar cansada de que la critiquen por su decisión de vida.

En el video que alcanzó los 2.9 millones de reproducciones, respondió sarcásticamente a la pregunta “¿Qué es lo que estás harta de tener que explicar?” y lo tituló: “Tienen que sacar la cuenta”.

“Déjenme explicarles. Si tenés uno y restas uno, te queda cero, pero si tenés ocho y le restas tres, todavía te quedan cinco”, dijo sin dar detalles sobre la paternidad.

“Si solo tengo un padre y me abandona o se muere, mis hijos se quedarían sin padre, pero si tengo ocho y tres mueren o me abandonan, todavía me quedan cinco padres”.

También bromeó con no querer dejar de tener hijos, a pesar de que algunos la juzgan por no usar anticonceptivos. “Quiero tener otros 19 para llegar a un número par, 30”, aseguró en otra publicación.

Las preguntas sobre cómo conoce a las parejas y todo lo relacionado a su historia son contestadas con humor. Ha dicho que busca a los potenciales padres en Craigslist: “Normalmente publico un anuncio en Marketplace o si veo una valla desocupada, pongo un anuncio ahí. Nada extremo”.

Otros la acusan de tener hijos para obtener subsidios del gobierno, lo que ella desmintió al presentar en otro video lo que realmente recibe por cada hijo, 10 dólares cada cuatro semanas.

“Ustedes intentan hacerlo ver como un crimen”, les dice a los que aducen que sus hijos están traumados por no tener una figura paterna en casa y que debería ser ilegal que haya ocho padres involucrados.

Sin embargo, también hay seguidores que la apoyan y la felicitan por su familia.

“Mi mamá tuvo nueve hijos. Nosotros decimos que se enamoró nueve veces”, comentó un internauta. /T