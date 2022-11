Violento robo a un anciano en Mosconi: se llevaron el dinero que tenía para la luz y el gas

En el B° 104 viviendas de General Mosconi, un abuelo de 81 años sufrió un violento robo y terminó con heridas de arma blanca en su mano derecha.

"Don Alderete", tal como lo llaman en su pueblo natal, vive solo, y tenía un dinero separado para pagar cuentas y le sacaron todo lo que tenía.

En la oportunidad, describió que todo ocurrió durante la madrugada del domingo. " A las 3 de la mañana del domingo me estaba acostando a dormir, pero antes me levanto para separar un dinero y pagar los servicios de luz, agua, cable y gas al día siguiente. En eso siento un golpe fuerte en la puerta, era el delincuente y estaba todo tapado, lo único que logré ver fueron los ojos", expresó en VideoTar.

El delincuente ingresó por arriba de las rejas sorpresivamente con un cuchillo. "Me pude defender algo por lo que fui un militar, pero me golpeó bastante en las manos y sufrí una herida de arma blanca. Me caí y le pedí que agarre la plata y se vaya por favor, el también cayó y mis perros lo atacaron" señaló.

Según indicó, fueron $10.000 lo que le sustrajeron, dinero que estaba destinado para los pagos de sus servicios básicos.

También dijo que el delincuente le dijo que necesitaba la plata para su hijo. "Le pregunté para que quiere plata el delincuente y sorpresivamente recibí su respuesta diciéndome que era para su hija que estaba enferma. La verdad no conozco el miedo y me defendí a pesar de la edad que tengo."

"Le pido por favor al delincuente que no vuelva más porque la próxima estaré preparado”, finalizó.