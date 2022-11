Habló el “Chino” Sosa, el árbitro que cobró el polémico gol de Racing al Cuervo

Sigue la polémica por la eliminación de Central ante Racing de Córdoba por los cuartos de final del Federal A, en este caso salió hablar el árbitro del partido Nelson “Chino” Sosa para aclarar lo que fue esa última jugada del partido en donde Rodrigo Acosta convierte el gol para la Academia cordobesa.

En diálogo con EQUIPO 10 (RADIO 10 101.5) contó que es lo que vio en esa jugada polémica. “La verdad que fue un tumulto de gente, yo iba siguiendo al delantero al que le iba la pelota. En ese momento ni el arquero de Central ni ninguno me pidió nada ni protestaron", por otro lado adelantó que “yo tengo que tomar una decisión rápida y no tengo la posibilidad de repasar una jugada".

El “Chino” por otro lado contó lo que hablaba con los jugadores del Cuervo durante el partido: “Antunes corta una jugada prometedora y bueno era falta. Él me pidió que no lo amoneste pero no podía salvarlo. Tengo buena relación con todos los jugadores" y en particular el diálogo con Hass, el arquero Azabache “yo le advertí varias veces a Hass de que no se siga tirando porque si no tenía que seguir agregando. En los cambios se demoraron un montón".

Por otro lado Sosa agregó que “a mí me da igual quien gane. Justo fue en la última jugada y si hubiese sido por penales estarían hablando de quien pateo mal o no" y declaró que tiene afecto por los clubes salteños “Diego Magno es un amigo que me dio el fútbol, es imposible no quererlo. Yo tengo un cariño por los equipos salteños".