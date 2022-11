Alex Caniggia mostró su rostro tras someterse a un retoque en la mandíbula

Alejado de los escándalos mediáticos, Alexander Caniggia sorprendió al mostrar en sus redes que se sometió a un retoque estético para ensanchar su mandíbula. "¡Qué facha, mirá esa mandíbula! Gracias a mí amigo el uno y los unos con los unos, la mandíbula del emperador te re cabió Zac Efron, Brad Pitt, Tom Cruise", manifestó el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

El cambio generó revuelo entre sus seguidores, que no esperaban que cambiara su fisionomía. Sin embargo, al tratarse de un relleno con ácido hialurónico, eventualmente el producto se reabsorberá y Alex volverá a lucir como antes. Al igual que su hermana Charlotte, el joven de 29 años no oculta sus retoques. Sin ir más lejos, años atrás, en la pista de ShowMatch reveló que durante mucho tiempo evitó sonreír en cámara porque no le gustaban sus dientes y por este motivo, cambió su dentadura. "¡¡Comedor nuevo!!", bromeó.

Por lo pronto, luego de consagrarse como el ganadora de la primera temporada de El hotel de los famosos, donde conoció a la bailarina Melody Luz, el mediático disfruta de su romance. Y utilizó el premio de 10 millones de pesos para viajar con ella por Europa. "Fue al toque. La guita va y viene. Yo tengo que viajar como rey. Estuve tres meses y medio encerrado", contó recientemente en PH, Podemos hablar.

Y a poco de su regreso al país, la pareja decidió llevar su amor en su piel. "Gente, llegó el día. Hoy sí, nos vamos a tatuar con el amore della mia vita: ‘Amore mío’. Lo que escuchás. Vamos a estar por toda la vida juntos", contó Alex en sus redes. Y agregó: "Un tatuaje para toda la vida, amore mío".