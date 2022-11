Jubilados del norte volvieron a marchar pidiendo mejor atención del PAMI

Las calles del norte provincial volvieron a ser escenario del malestar y el descontento de los abuelos salteños, ante las malas atenciones que reciben del PAMI, como así la falta de profesionales para responder a las demandas de los afiliados, requiriendo medidas que subsanen estas falencias de larga data y que no cesan.

Según la información que compartió el diario El Tribuno, fueron los jubilados agrupados en el Centro San Joaquín, de Hipólito Yrigoyen, quienes marcharon por las calles de Orán haciendo sentir su disconformidad con la prestadora nacional de salud, siendo la séptima marcha que realizan en pocos meses.

Acompañados de carteles, pecheras, bombos, redoblantes, pancartas y banderas, los abuelos apuntaron contra la demora injustificada en la reposición de medicamentos y la falta de especialistas, aristas que derivaron a que numerosos abuelos pierdan la vida. También denunciaron que continúa el vaciamiento de remedios, la falta de insulina para los enfermos con diabetes y de medicamentos oncológicos.

Además consideraron que el PAMI está incurriendo en "abandono de personas" y que se está configurando una "estafa y/o defraudación" a los afiliados debido a que los servicios no se prestan. Eso se lo hicieron saber al juez federal Gustavo Montoya, por medio de una nota que le acercaron donde le piden que intervenga de manera urgente para que autoridades del PAMI cumplan con lo ordenando por su persona, de una mejor atención a los abuelos.

“Hacemos saber a V. S. que estas demoras injustificadas en la reposición de medicamentos (insulina y remedios oncológicos) y en la falta de prestación de servicios de especialistas (que viene desde el año 2017), se han cobrado la vida de compañeros en este tiempo”, denuncian los damnificados quienes agregaron: “La situación se ve notoriamente agravada pasando de una mera conducta recalcitrante destinada a incumplir una sentencia y desembocando en un grave abandono de persona, violándose de manera determinante el derecho humano más importante como es el derecho a la salud y a las condiciones dignas de vida".

En este punto no dudaron en sentenciar que la cobertura en el departamento Orán y zonas de influencia “es absolutamente deficiente, donde habitan más de 200.000 personas y deben recorrerse largas distancias (asumiendo los costos de traslado) para que no nos atiendan. La impotencia que sentimos es total”, manifestaron.

“No tenemos tiempo, nos estamos muriendo, no le mendigamos nada, solo pedimos un servicio de salud acorde, por el que venimos pagando hace años. Ya no queremos más parches”