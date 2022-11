Massa: ''La situación es crítica''; anunció mejora a jubilados y mañana lanza el plan ''Precios Justos''

El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, reconoció que "la situación todavía es crítica" en la Argentina ante la inflación. Y remarcó: "Hay un morbo que los problemas de Argentina se resuelven mágicamente".

Así lo señaló en una entrevista en TN donde aprovechó para criticar a Mauricio Macri: "Alguna vez escuché decir a un Presidente decir 'la inflación la resuelvo en un chasquido de dedos'. Y la verdad que esto de las soluciones mágicas, del realismo mágico, de las cosas que no requieren un paso a paso, una planificación, un sacrificio, algunos lo llaman shock y otros presentaciones de grandes programas, hasta acá a los argentinos los llevó a enormes frustraciones".

El ministro también anticipó medidas como mejoras en haberes jubilatorios que anunciará hoy junto con Fernanda Raverta de la Anses, y el lanzamiento de "Precios Justos".

De esa manera, confirmó que 1.400 productos seleccionados mantendrán sus precios por cuatro meses. "Más de cien empresas que representan el 86% del consumo masivo en Argentina: alimentos, higiene personal, productos de limpieza y otros productos asociados a la canasta", adelantó. Resaltó que habrá primeras y segundas marcas, como también de las "propias" de los supermercados. Y destacó, como ejemplo, el ingreso de Fanta, una gaseosa de la línea de Coca-Cola.

"Siempre estas cosas se trabajan en acuerdo con las empresas. No existe la idea de que yo con una resolución del Ministerio de Economía congelo los precios. La mejor forma es trabajarlo con toda la cadena de valor", dijo, al defenderse de las críticas de economistas a este tipo de medidas.

Jubilados

Además, anticipó sin mayores precisiones que hoy anunciará una medida con impacto en los haberes de jubilados y pensionados. "A las 4 de la tarde vamos a brindar una conferencia con la titular de la Anses y ahí vamos contar cómo cierra la fórmula a lo largo del año, cómo queda con respecto a la inflación -veníamos con un refuerzo desde el Tesoro, dándoles un adicional para compensar- y qué vamos a hacer para seguir ayudando a los jubilados", adelantó. Pese a la insistencia por mayores detalles, evitó dar mayor información.

Por otra parte, pese a señalar que la situación por la inflación aún es crítica en el país, "de alguna manera empezamos a estabilizar la situación", lanzó al defender su gestión.

Acerca de las medidas que viene implementando, que implican un ajuste de gastos, señaló: "Requiere que sigamos haciendo esfuerzos desde el Estado, y por eso en algunas áreas les pedimos austeridad en el gasto, por eso sacamos la limitación de designaciones de personal en el sector público, limitamos algunos esquemas de funcionamientos respecto de las empresas públicas y concentramos el nivel de distribución de inversión en la Secretaría de Hacienda".

Consultado si las medidas económicas las decide él, Cristina Kirchner o Alberto Fernández, afirmó: "Las decisiones que tomo las tomo cuando estoy convencido. La tarea de un ministro no permite estado asambleario. Sí tengo la posibilidad de, semana a semana, ir charlando con el Presidente y la vicepresidenta sobre el rumbo y los problemas. Anticiparlos y ver las alternativas de solución".

En respuesta a las críticas del sector libertario como de Juntos por el Cambio de que está dejando "una bomba", Massa respondió: "No hubo peor bomba que la del acuerdo con el FMI", en un tiro directo a la gestión de Mauricio Macri.

Por último y con relación a la interna del Frente de Todos y los fuertes cruces, Massa dijo que era partidario de que los "debates sean puertas adentro".

''Mi principal obligación para 2023 es bajar la inflación''

El ministro de Economía, Sergio Massa, remarcó que su "principal obligación para 2023 es bajar la inflación al 3% y no pensar" en su candidatura para las elecciones. También descartó la posibilidad de ser presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). "Tengo que estar afuera de la cuestión política cotidiana por el nivel de problemas que tiene la Argentina y que no me permite distraerme ni un segundo. Es mi convicción política", indicó.

Massa, a favor de eliminar las Paso y de abrir el debate

El ministro de Economía, Massa, se refirió a su posicionamiento sobre la eliminación de las Paso. "A mí me condena Google", expresó. "Eliminar las Paso ya se planteaba en 2019 y yo coincidía", agregó. Si bien aclaró que hoy no está en condiciones de discutir el tema, porque ya no es diputado, analizó que las internas tienen un costo de $50.000 millones. "Creo que lo que tenemos que debatir. No es cambiar las reglas de juego antes del partido. Es casi un año antes", aclaró.

''Hay que cuidar en qué se gastan los dólares''

Massa mostró preocupación por la falta de divisas. "Hay que cuidar en qué se gastan los dólares", advirtió. Deslizó un cuestionamiento a la Justicia: "Hay otra cuestión que no hablamos, que fue el festival de cautelares para robarse las reservas del Banco Central". Y en tono de denuncia, detalló: "Hubo jueces que, en nombre de la urgencia, autorizaron el ingreso de Maseratis, de 129 millones de dólares en telas, de toallas por 20 millones de dólares".