Metán: su hija está alojada en un hogar y pide desesperadamente que se la restituyan

Una madre pide recuperar a su pequeña de 10 años que está alojada en Metán. Como al padre le dijeron que la nena estaba descuidada, presentó un hábeas corpus para tratar de reencontrarse con su hija y la madre de la menor ahora hizo un pedido desesperado, luego de visitarla en el hogar en el que se encuentra en San José de Metán, porque le dijo que se iba a quitar la vida si no la sacan de ese lugar.

"Ya hace más de un mes que está en ese hogar. La fui a visitar porque me dieron una autorización, lo que a mi exmarido le habían quitado. Cuando me vio, me abrazó, me dijo que no la dejara ahí porque se iba a matar", dijo la madre de la menor a El Tribuno.

"Yo traté de hacerla entrar en razón para que no piense en esas cosas, pero ella quiere volver a El Galpón, ya sea con su papá o conmigo. No quiere permanecer en ese lugar en Metán porque no come, no duerme, tiene pesadillas y no quiere ir a la escuela. Ella está muy delgada y yo estoy muy preocupada porque creo que está entrando en una etapa de depresión", expresó la mujer.

En este sentido, le hizo un desesperado pedido a la justicia. "Le pido a las autoridades que tomen una determinación rápida para que mi hijita salga de este lugar porque tengo miedo de que ocurra una desgracia. Dijeron que ella estaba mal cuidada, pero no pueden romper el vínculo con sus familiares, sus hermanos y el lugar en el que vive. No comparto ni entiendo lo que hicieron. Ellos me la tendrían que haber entregado a mí ahora que he regresado, porque yo estaba en Buenos Aires por trabajo y volví por todo este problema con mi niña, a quien amo profundamente", destacó.

El padre de la niña es un humilde pescador de El Galpón que presentó un hábeas corpus en el juzgado del juez Ramón Haddad de Metán, para tratar de recuperar a su hija. "Fueron a buscarla policías vestidos de azul como si se la llevaran detenida como a una delincuente y no me dieron explicaciones. Perdimos todo contacto y ya no me dejan ni hablar por teléfono con ella. Ella está muy mal en ese lugar y a mí ya no me dejan ni hablar por teléfono con ella", agregó el padre.

Por esta razón el abogado Federico Delgado presentó un hábeas corpus ante el juez Ramón Haddad para pueda recuperar a su hija. "Fue trasladada al hogar donde alojan niños con problemas familiares de la ciudad de Metán por orden de la encargada de la Secretaría de la Niñez y de Familia, hace más de treinta días. Desde ese mismo momento mi representado, en reiteradas oportunidades, se trasladó a la ciudad de Metán en busca de explicaciones y para pedir que le permitan visitarla, pero se lo vienen negando", dijo.

A este pedido se le sumó ahora el llanto desconsolado de la madre, que clama ante los organismos responsables para que le dejen recuperar a su niña, ahora que volvió de trabajar en Buenos Aires.