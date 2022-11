Ángel Landivar, el metanense se consagró campeón argentino en levantamiento de pesas

Tiene sólo 16 años y es una promesa en el deporte, Ángel Landivar es metanense y se consagró campeón argentino en el Torneo Nacional de Levantamiento de Pesas, que se desarrolló en la provincia de San Luis. Ahora redobla esfuerzos para terminar el 2022 compitiendo en el regional que se llevará a cabo en Chaco.

En diálogo con Salta Sur, el adolescente contó que comenzó a practicar ese deporte en 2019 y desde entonces se ha consagrado como campeón dos veces y su futuro es más que prometedor. “Todo comenzó con un deseo de hacer deporte y competir en algo, nunca me gustaron los deportes de grupo, pero siendo sincero no me gustaban en general pero esta disciplina me generó un atractivo diferente”.

Consultado sobre sus sensaciones cada vez que compite dijo “mucha adrenalina y emoción, hay todo un esfuerzo por detrás en un movimiento de segundos que conlleva inclusive años de entrenamiento”.

Las seis medallas alcanzadas en este torneo son los frutos de un esfuerzo y una disciplina digna de ser imitada, “entreno dos veces por día en un alrededor de cinco horas totales. La técnica se va perfeccionando en base a la cantidad de repeticiones que se hagan en general, con el cuidado del entrenador, sumado a que la alimentación es clave para el desarrollo y aumento de masa muscular”.

Estudiante del colegio Manuel Estrada, busca inspirar a otros jóvenes a llevar adelante una vida sana y anclada en el deporte.