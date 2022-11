“Perro del Infierno”: ¿por qué la nueva variante de Covid se llama así?

Desde hace algo más de dos años, el coronavirus causó estragos de todo tipo en nuestro planeta, sobre todo en lo que refiere a la salud, además de que aún en la actualidad continúa evolucionando y mutando de variantes, algunas más leves y otras más peligrosas.

En este caso se trata de una variante que viene de Ómicron y por el momento se encuentra en España, y es que el Centro Europea para el Control y la Prevención de Enfermedades, conocida por sus siglas en inglés como ECDC, catalogó una nueva variante en el mes de octubre que genera interés y preocupación en la comunidad médica, se trata de las variantes BQ.1 y BQ.1.1.

Lo cierto, es que este organismo prevé que para mediados de noviembre y principios de diciembre más de la mitad de los casos sean de esta variante.

En tanto, el nombre que se le asignó a esta nueva variante proviene de la mitología griega y fue creado por los alemanes en las redes sociales.

"Perro del Infierno": ¿de qué se trata?

"Perro del infierno" es la nueva denominación que hace referencia al Cancerbero, el perro del dios Hades, que tenía tres cabezas y protegía las puertas del infierno.

La tarea de este perro era que los muertos no pudieran escapar del Inframundo y que los vivos no pudieran entrar, es por eso que en las redes eligieron este nombre, haciendo una referencia a que no va a ser posible evitar el contagio de BQ.1.1

Las características que la distingue de todas las otras que ya existen es su capacidad de transmisión, es de mayor transmisibilidad, algunos creen que se trata de un 10% o de un 30% más. También tiene una gran capacidad de contagio, haciéndola muy peligrosa.



"Cancerbero" ya causó polémica en Europa (Imagen ilustrativa).

Es importante resaltar que los síntomas son los habituales: tos, dolor de cabeza, fatiga, diarrea, congestión nasal, fiebre, malestar muscular, pérdida de olfato y gusto. Además, genera la pérdida del apetito, afonía y taquicardias.

Coronavirus: polémico nombre

Cuando se viralizó este nombre, el Secretario general de la Sociedad Alemana de Inmunología, Carsten Watzl, aseguró que no está de acuerdo con este nombre, ya que no existe evidencia de que sea más grave que las otras variantes que existen en el mundo.

Finalmente, las autoridades europeas elevaron la señal de alarma para que todas las agencias estén alertas a posibles casos de contagios masivos, y evitar problemas en las distintas naciones que puedan expandirse a otras latitudes del mundo. /Crónica