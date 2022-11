“Scaloni lo detectó”: la bomba sobre la baja del Tucu Correa de Qatar 2022

Luego del 5 a 0 a Emiratos Árabes en el último amistoso previo al debut contra Arabia Saudita, la calma de la Selección Argentina se alteró: el DT Lionel Scaloni anunció la baja de Joaquín "El Tucu" Correa y de Nicolás González. El comunicado oficial de AFA habló de lesión, pero el periodista Flavio Azzaro desde Qatar 2022 dio una versión picante sobre lo sucedido.

“Parecía que estaba todo tranquilo, que Argentina llegaba al trotecito a Qatar porque le ganó 5 a 0 a Emiratos Árabes, porque no había habido grandes sorpresas en la lista pero Scaloni detectó que el Tucu Correa en las prácticas se estaba cuidando”.

“¿Vieron cuando los jugadores no entrenan a fondo? Lo puso de suplente y vio que caminaba. Lo apretó después del partido: ‘Vos no estás bien’, ‘Sí, estoy bien’. Lo exigió a fondo. No respondió. ¿Se imaginan la cabeza del Tucu Correa? Lo convoca a Thiago Almada. Banco a muerte a Scaloni. Los huevos que tiene. Tucu Correa campeón de América, jugó un montón de partidos, afuera. Scaloni declaró que no estaba contento después del amistoso. Iba a pasar algo”.

“Llevó jugadores que no estaban plenos como Bielsa, los respetó, pero qué te queda de conclusión: si acompañaste todo el proceso pero no estás a pleno físicamente para el Mundial no va. Correa se hizo el boludo porque quería estar, es un pibe, va a tener otra oportunidad, pero ahora ‘se quiere matar’. Arriesgó y Scaloni se plantó, Scaloni sabe que si no estás al 100% no estás. Sacolini no se conforma con haber ganado la Copa América. Va por más. Se juega a full. Y lo sabe”.