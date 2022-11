La foto viral del tobillo de Messi y una explicación que trajo alivio

Una foto de Lionel Messi con el tobillo hinchado generó preocupación en los hinchas argentinos, después que se viralizara la imagen en el entrenamiento de esta mañana. Sin embargo, en la conferencia de prensa que dio unas horas más tarde, el capitán argentino llevó tranquilidad y aseguró estar “muy bien físicamente”.

“Siempre me sentí cómodo con la continuidad. No hice nada especial, solo me cuidé y trabajé como lo hice toda mi carrera. Seguramente sea mi último Mundial y me estoy preparando”, dijo el astro.

La imagen de su tobillo se trata de una venda con gel congelado, que es un tratamiento para evitar el uso de los antiinflamatorios. En los últimos días, Messi trabajó de manera diferenciada junto a un kinesiólogo para repartir las cargas luego de lo que fue un final de temporada en la que sumó minutos con la camiseta del PSG.

Todos en el cuerpo técnico lo notan comprometido. Si bien posiblemente se haya hinchado un poco luego de la patada que recibió en el último amistoso con Emiratos Árabes que terminó por 5-0, Messi estará mañana en el debut ante Arabia Saudita y no afectará su rendimiento en la cancha.