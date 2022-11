El Pollo Álvarez fue censurado en Qatar cuando hacía una nota en vivo: lo retuvieron y le taparon la cámara

En medio de la cobertura del Mundial que está haciendo Nosotros a la mañana (eltrece), el Pollo Álvarez sufrió una situación violenta en Qatar: una persona que no quiso que se muestre la zona en la que estaba grabando la nota le exigió que se fuera.

El hombre le tapó la cámara y lo retuvo durante unos minutos, mientras el conductor del ciclo intentaba seguir con la entrevista que le estaba realizando al reconocido militante peronista Tula.

Qué le pasó al Pollo Álvarez en Qatar cuando hacía una nota en vivo

La idea de la nota era hablar con el dirigente en la zona más barata de Qatar Barwa Village. “Es insólito lo que pasó. Salimos del lugar. No sabemos bien quién era porque no nos dijo. Da miedo. Lo primero que pensé era que me iban a meter preso”, explicó Álvarez.

El periodista detalló que tiene todos los permisos para transmitir desde la calle, ingresar a las casas y mostrar los supermercados, uno de los objetivos de la nota. “Le explicamos que teníamos el permiso, pero él nos dijo que era un lugar privado”, agregó el conductor.

El momento posterior a que una persona le tapara la cámara al Pollo Álvarez durante una nota en vivo. (Foto: captura eltrece)

Minutos más tarde, cuando la producción de Nosotros a la mañana se alejó de la zona del conflicto, volvió a tener un episodio similar que obligó al equipo otra vez a apagar las cámaras y retirarse.

“Volvieron a pedirnos de bajar la cámara. Les mostramos las acreditaciones y ahora sí. Estamos en el medio del desierto”, comentó el periodista, mientras intentaba hacer una segunda salida al aire.

En ese momento, la producción del ciclo se comunicó con Guillermo Nicolás, el embajador argentino en Qatar. El diplomático explicó que era la primera vez que escuchaba que hubiera un episodio semejante.

El Pollo Álvarez intenta explicar que tiene todos los papeles en regla a una persona que le exigió que no grabe más con la cámara. (Foto: catpura eltrece)

“No hay ninguna recomendación para dar. Si está todo en regla, no debería haber ningún inconveniente”, sostuvo el funcionario. “Le quiero bajar la espuma a esto. Fue un momento muy incómodo, pero tenemos todo en regla”, confirmó Álvarez.

Sin embargo, mientras volvía a salir en vivo, el periodista tuvo un nuevo encontronazo con otras dos personas que le exigieron que dejara de grabar, a pesar de que no estaban en un lugar prohibido.

“Voy a hacer la denuncia del caso. Es un hecho que no debe volver a repetirse”, remarcó el diplomático, mientras el equipo de Nosotros a la mañana se retiraba de la zona con las luces de la cámara apagadas. /TN