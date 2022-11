Scaloni: "Cuando recibís una piña, lo único que hay que hacer es levantarse"

No era una conferencia más. Este sábado desde las 16 horas, la Selección se juega su futuro en el Mundial ante México. Y Lionel Scaloni, una vez más, dio una conferencia con muchos detalles. No confirmó el equipo aunque dijo que hará variantes, dejó varios mensajes para adentro y también para los hinchas y hasta habló del aniversario del fallecimiento de Diego, con una declaración emotiva...

"Cuando recibís una piña, dos, tres, lo único que tenés que hacer es levantarte. Y este grupo está capacitado para hacerlo, no tenemos ninguna duda", sostuvo Scaloni, quien avisó que no cambiará la forma de jugar, aunque sí admitió que tiene en mente hacer variantes en el equipo.

Cómo jugará Argentina contra México

"Vimos el partido con Arabia Saudita, claro. Ya estamos pensando en el partido de México, que va a ser totalmente diferente, aunque la manera de jugar del equipo será similar a la que venimos teniendo. No vamos a cambiar nuestra forma de jugar por lo que pasó el martes. Hay que pasar página como lo hicimos y pensar que vamos a ganar y nada más, tenemos pensado jugar de la misma manera y los intérpretes, los jugadores para eso, los vamos a decidir en el último entrenamiento".

El impacto de la derrota y los posibles cambios

"Afecta porque es así, pero la reacción es inmediata. Cuando recibís una piña, dos, tres, lo único que hay que hacer es levantase. Este grupo está capacitado, de eso no hay ninguna duda. En cuanto a los cambios, evaluamos alternativas a nuestro juego pero no a nuestra manera de jugar. Es posible que hagamos alguna variante pero lo decidiremos en la última práctica".



Qué espera del planteo de México

"México es un muy buen equipo, con un idea clara de juego. Es un equipo ofensivo con un gran entrenador. Pero bueno, nosotros tenemos una manera de jugar y no la tenemos que negociar. Más allá de que podemos recibir un golpe, tenemos claro que debemos seguir igual y afrontar este partido de la misma forma que lo pensábamos antes de Arabia".



Lo que se juega Argentina en este partido

"Es un partido de fútbol, con la responsabilidad de un país detrás esperando que nos vaya bien, eso no vamos a tener nunca en deuda, Este grupo va a dejar todo hasta el último minuto que estemos en el campo para dar vuelta esa situación, Después, hay que jugar los partidos y hay que demostrar que estamos bien".



El momento físico de Messi

"No sé de dónde salió que no se entrenó. Creo que hay incluso imágenes. El grupo que jugó hizo la mitad de entrenamiento. Leo está bien y más que nunca necesitamos de todos y seguramente vaya todo bien. No tenemos ninguna duda, a nivel físico y moral, Leo está bien. No hay ningún problema. Al igual que todos sus compañeros, saben que están las cartas sobre la mesa y que sigue dependiendo de nosotros".



La reacción de la gente ante la derrota

“Primero, no me pongo a leer eso, cómo afecta, nunca lo hice ni cuando las cosas iban bien... Pero sí creo que la gente sabe lo que este grupo dio y va a dar y tiene plena confianza. Espero que así sea, en cuanto al núcleo de la delgación, estamos bien sabiendo que tenemos un partido importante que por suerte depende de nosotros y eso es lo único en lo que pesamos. Vamos a dejar todo y espero que confíen porque un traspié no puede empañar para nada el camino recorrido".



El nerviosismo del debut

"Es normal que uno cuando debuta en el Mundial sienta los típicos dolores de panza de tener que representar a una Selección como la Argentina. Con todo respeto para los demás, no es lo mismo debutar en un Mundial con esta camiseta que con otra".



El aniversario de Maradona

"Es un día triste por lo que pasó hace dos años con Diego. Esperemos brindarle mañana sábado una alegría si nos está mirando desde el cielo, que es lo más importante para nosotros. Parece mentira que ya no esté. Es un día triste para los argentinos, pero esperemos que mañana sea uno alegre".