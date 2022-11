Es cajera, dejó de atender para curarle el ojeo a Messi y asegura: “No le va a llegar la mala onda de Canelo”

Previo al encuentro del equipo de Scaloni contra México en el Mundial Qatar 2022, se viralizó la convocatoria de una joven que pidió a “todas las brujas y magos argentinos” que se unan para curarle el “mal de ojo” a Lionel Messi.

Desde todo el país, cientos de personas sumaron sus rezos para sacarle las malas energías al diez y Leandra, una joven cajera de supermercado, no se quiso quedar atrás.

Durante el partido tuvo que trabajar pero nada le impidió sumarse a “la campaña de brujas” y curó Messi minutos antes del comienzo del partido, pero en una particular situación.

“Me enteré de la campaña por Twitter. Vi el tuit de @deliriosdereina, lo compartí y me puse una alarma. Después le mandé un mensaje a mi suegra para que también se pusiera una”, le contó Leandra a TN.

Sin embargo, no fue la única a la que convenció para sumarse. “Un rato antes que empiece a curarlo, le conté a una compañera que iba a hacerlo y una señora que estaba en la fila dijo que ella también lo iba a curar”, detalló.

“A las 15:55 me sonó la alarma. Justo estaba pasando mercadería, así que empecé a curarle y cuando terminé le dije al chico: ‘disculpá que no te hablé, le estaba curando el mal de ojo a Messi’”, detalló.

Pero para su sorpresa, el cliente no se lo tomó mal, sino que la apoyó: “Me dijo que estaba perfecto porque Messi era más importante”.



Los efectos de curarle “el mal de ojo” a Messi

Leandra reconoció que mientras pronunciaba las palabras, comenzó “bostezar bastante”. Otras personas sufrieron un fuerte dolor de cabeza, y a muchos les agarró sueño.

Hay diversas alternativas para realizar esta curación y varía dependiendo la religión.

“Por lo general el ojeo va acompañado de oraciones católicas. Pero en mi caso, como en el de otras personas que conozco que no somos creyentes, tenemos otras palabras y es como un intercambio de energía que se hace”, explicó.



Y añadió: “Recibimos aquella energía negativa que tiene la persona y le enviamos la positiva”.

Además, señaló que para quitarse esas malas energías que absorbió en la curación, debe bostezar y tomar mucha agua.

Creer o reventar, en el partido contra México, Messi hizo un gol en el momento de mayor tensión, pero Lea no lo pudo ver.

“Estaba atendiendo a una persona que fue a comprar y me lo perdí, pero creo que los nervios no me hubieran dejado sentir nada más”, contó.



La curación del “mal de ojo” contra Polonia y “la mala onda de Canelo”

La cajera aseguró que para el partido contra Polonia “también se lo cura” a Messi, pero que está vez no solo será a él, sino que sumarán al Dibu Martínez “y si se llega a algún otro, también”.

También señaló que “había mucha gente deseando que a Leo le vaya mal” y que además, “todo el mundo lo estaba mirando”, lo que generaba estas “malas energías”.

En ese sentido, recordó al boxeador mexicano Canelo Álvarez, quien criticó al diez de la Selección Argentina por unas imágenes del vestuario argentino en el que el capitán de la Selección intenta sacarse el botín y corre la camiseta del equipo mexicano.

"Seguro va a tirarle mamá onda, pero no le va a llegar", sostuvo.