Lewandowski reveló qué le dijo a Messi durante la victoria de Argentina

El polaco Robert Lewandowski contó la breve charla que tuvo durante el partido contra Argentina con Lionel Messi: "Le dije que estaba jugando más defensivo que de costumbre", reveló el delantero de Barcelona.

"Messi y yo hablamos un poco - admitió Lewandowski-. Fue divertido. Le dije a Messi que estaba jugando más defensivo que de costumbre, pero que a veces eso es lo que necesita el equipo", señaló Lewandowski en declaraciones al diario Bild de Alemania.

Durante el segundo tiempo, el polaco le hizo una falta a Messi en mitad de cancha y la Pulga le mostró total indiferencia ante el pedido de disculpas por la acción del delantero.

"Llegué a cruzarme con Messi y fue muy raro porque estábamos los dos en el centro del campo. Estaba defendiendo en el medio juego y yo sabía que tenía que ayudar al equipo", aseguró Lewandowski sobre la infracción y el hecho de que ambos se encontraran protagonizando una falta en mitad de cancha.

Robert Lewandowski de Polonia, saluda a Lionel Messi, de Argentina, al término del partido correspondiente al Grupo C. Foto Xinhua.

En la zona mixta, Leo Messi le restó importancia a lo que pasó con la estrella de Polonia: "No pasa nada, nada. Él no habla español y a mí me enseñaron que todo lo que se habla en la cancha queda en la cancha y el vestuario", dijo.

A pesar de que no hablan el mismo idioma, post partido se vio a Lewandowski y a Leo charlando a un costado de la cancha, con la boca tapada con las manos. Lo que se dijo en esa charla no trascendió.

Un cruce con historia

Fue muy notorio que tras la falta de Lewandowski, Messi no haya aceptado la disculpa del polaco y continuara el juego con total indiferencia. Es más, reaccionó como si no existiera.

Pero la bronca viene desde hace un año, tras la postergada entrega post pandemia por Covid del Balón de Oro 2021.

Lewandowski creía que iba a ser para él ya que había tenido una temporada de perfecta con Bayern Munich y había marcado 40 goles. De hecho, en la votación previa, Messi había dicho que lo votaría. Pero no. Finalmente, la Pulga tras su paso al PSG, votó por dos de sus compañeros de equipo: Neymar y Mbappé, y por Karim Benzema.

El delantero argentino 10 Lionel Messi (al frente) y el delantero polaco #09 Robert Lewandowski luchan por la pelota durante el partido de fútbol del Grupo C. Foto AFP.

Ese premio finalmente se lo llevó Messi conquistando su séptimo galardón personal porque tuvo una gran temporada en Barcelona y conquistó junto a la Selección la Copa América en Brasil, relegando al polaco al segundo lugar, por sólo 33 votos.

El resultado desató la furia del polaco. Lo curioso, es que en la propia gala de premiación, fue el propio Messi el que le tiró buena onda a Lewandowski: "Es un honor pelear con Lewandowski, fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado (por el 2020 que no se entregó por la pandemia) y France Football te debería dar el premio. tendrías que tenerlo en casa también".

El polaco, por su parte, se mostró molesto cuando le preguntaron por Messi a su arribo a Qatar.

"Se están malinterpretando las cosas. Nunca dije que las palabras de Messi no habían sido sinceras. Lo que dijo de mí en París me conmovió y me hizo feliz de verdad. Lo felicito por el premio", dijo Lewandowski. Sin embargo, nadie le creyó. /Clarín