La niña que no resistió decirle algo a Messi justo antes de entrar a la cancha

El partido número 1000 de Messi no podía estar más lleno de momentos memorables. Por supuesto con solo estar en este encuentro ya había llegado a una marca que no cualquiera puede presumir. Si a eso se le suma el resultado 2-1 de Argentina sobre Australia que le da el pase a cuartos de final de Qatar 2022, donde además anotó el primer gol, no podía tener un cierre más perfecto.

Lo cierto es que desde antes de iniciar el cotejo ya se veía que la buena vibra estaba de su lado. En el túnel que conecta la cancha con los vestidores, previo a la ceremonia de himnos, una pequeña no pudo contener la emoción de tener tan cerca a una de las leyendas vivas y en acción del fútbol mundial y llamó su atención como solo alguien de su edad lo puede hacer: directo y sin excusas.

Más allá de saludarlo, la niña dejó impresa una imagen que, sin saberlo, le daría la vuelta al mundo. Ella solo quería desearle suerte, con ambos pulgares de las manos hacia arriba, provocando la sonrisa del astro argentino que salió a la cancha encendido.