Escracharon a un grupo que difunde desnudos de Gran Hermano: "Son los de producción"

Luego que Julieta Poggio contara que vio cómo un miembro de la producción de Gran Hermano, vidrio mediante, le tomaba fotos con su celular y hasta le tiraba un beso, en las redes sociales denunciaron la existencia de grupos de Telegram con imágenes inéditas sobre desnudos en el reality.

El usuario @grizzlirockster realizó una breve investigación en la que dio con diferentes grupos en los que comparten fotos y videos de las participantes mientras se cambian y están desnudas, material que no sale ni en Telefe ni en Pluto TV, con lo que deberían tratarse de filtraciones.

Investigando descubrí que en foros como Reddit y sobre todo en TELEGRAM, se comparten muchas fotos en bolas de las participantes. Adjunto pruebas. pic.twitter.com/jnpv73yYzW — Grizzli Rockster (@grizzlirockster) December 5, 2022

"¿De dónde sacan estas personas ese contenido sin censura? Porque el programa lo podés ver por Pluto TV, Twitch, junto con otras páginas. Pero aun así la producción no puede mostrar nada explícito, por lo que cuando el programa no está en la tele, deben seguir respetando esto", explicó el usuario.

"MI conclusión es que en la producción hay ciertas personas que sacan contenido en pleno proceso de edición o en algunos casos, lo filman ellos para posteriormente pasárselo a algún contacto y de ahí, llegan a estos grupos", completó.

Podría pasar horas adjuntando capturas de videos y fotos que comparten estos pajeros sobre las participantes, porque si, hay de todas las mujeres que estuvieron y están en la casa todavía. Pero me di cuenta de algo raro... — Grizzli Rockster (@grizzlirockster) December 5, 2022

No obstante, en las redes salieron a cruzarlo, porque para muchos son imágenes que sí salieron en el reality, tal como pasó con un topless de Juliana que apareció en pleno noticiero. No obstante, hay varias fotografías controvertidas cuya naturaleza no está clara, y son las que apuntarían a las presuntas filtraciones por parte de la producción.