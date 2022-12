Un gran gesto, Eugenia ofrece maquillar gratis a egresadas salteñas

Eugenia Martínez es una joven salteña de 22 años y profesional del maquillaje y como tantos otros corazones solidarios que encontramos en nuestra provincia busca desde su lugar sumar un granito de arena. Quizás parezca una frivolidad para algunos pero por estos meses muchas adolescentes salteñas sueñan con poder lucir espléndidas ese día de su egreso.

Es así que Eugenia decidió ofrecer sus servicios a toda las egresadas que realmente no tengan la posibilidad de acceder a este servicio. La única condición es contactarla e ir a la dirección donde ella las esperará con todo su talento para maquillarlas.

"Sé que hay algunas chicas que no tienen para maquillarse, para pagar. Lo ví en mis amigas que no podían o no podían pagar un vestido, sé que hay muchas personas que no pueden y tienen ese sueño de ir a esa fiesta, su última fiesta con tus amigos".

Contó que desde chica le gusta maquillar y siempre fue la que pintaba a sus amigas y familia, logrando estudiar y recibirse.

Las interesadas pueden contactarse al 3874148113.

Eugenia vive en zona Norte y contó a InformateSalta que ya atendió muchas chicas y ya dio turno a otras tantas.