En la columna del día de Agenda CNN Inés Bennassar habló de "Declaraciones fundamentales de la vida: decir 'No'". Cómo actúa el poder de la negativa en situaciones donde es necesario. La importancia de aprender a decir no y de saber afrontar cuando recibimos esa respuesta.

"Una declaración es una manifestación, es lo que quiero hacer, lo que pienso y lo que siento. El 'No' es una palabra fuerte, nos dignifica, nos forma en las relaciones", explicó.

Por otra parte, explicó que cuando recibimos una respuesta negativa inmediatamente sentimos que no somos prioridad. La solución para asumir el 'No' es reconocerla como una posibilidad y no tomarla como una debilidad.

Cada martes, la concejal participa del programa Agenda CNN y lleva un tema relacionado al coaching