Desde El Quebrachal a Boca Juniors, conocé la historia de la joya futbólistica de 10 años

Como la historia de muchos tantos grandes del fútbol que nacen de potreros, familias y barrios humildes parece ser la historia de Toto Meneses de tan solo 10 años oriundo de El Quebrachal, pero con una experiencia en el fútbol que ya parece llevarlo por el camino entre los grandes.

Toto ya en 2021 fue convocado para ser parte de la Selección Argentina y jugó en Montevideo Uruguay, donde junto a otros chicos salieron campeón "Jugamos con Brasil, Colombia, Chile, Bolivia y Uruguay. Estuve muy contento, me acompañó mi papá".

A su vez siendo parte River, equipo del que es fanático entrenó en tiempo de pandemia vía zoom y desde el municipio lo ayudaron a construir un piso a dónde practicaba. "Entrenaba con River en tiempo de zoom".

Ahora fue fichado por Boca y el pequeño de 10 años no dudó en aceptar porque entiende que no importa el color sino la pasión que siente por el fútbol a tan corta edad "Me importa jugar, no importa los colores. Estoy muy contento".

Su corta y prometedora carrera

Toto inició en el fútbol desde los 4 años como lo hacen muchos niños pero él sin dudas tenía en claro a dónde quería llegar. Jugó en distintos clubes de la zona de Anta y hoy sueña a lo grande. "Empecé a los 4 año y juego de volante por izquierda, empecé en Don Porrón, en El Santa Rosa, Nubelindo, Deportivo y la Esperanza.

En breve viajará y se instalará en Buenos Aires para sumarse a Boca. En tanto se empapa viendo el Mundial disfrutando de sus ídolos Messi y Di María. "Mi familia esta muy contenta, mi abuela , mi mamá y mi papá. Estoy terminando quinto grado" contó

Por último aconsejó a los chicos. "No se detengan por sus sueños que cumplan sus sueños". Además agregó por Anta Tv que su hermano Benjamín, mayor que él, también marca diferencia en su categoría".