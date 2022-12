El neerlandés al que Messi llamó “bobo” contó su versión del entredicho

Argentina tuvo que sufrir, pero clasificó merecidamente a las semifinales de la Copa del Mundo tras ganarle por penales (4-3) a Países Bajos. Luego del empate 2-2 en los 120 minutos entre tiempo reglamentario y el alargue, la Scaloneta tuvo al Dibu Martínez como su salvador (tapó dos tiros) en la definición desde los doce pasos y se enfrentará a Croacia el martes.

Después del desahogo, Lionel Messi, que fue protagonista de varios cruces con jugadores y el cuerpo técnico neerlandés durante el partido, tuvo un nuevo entredicho. Justo cuando estaba comenzando a dar una nota para TyC Sports, Leo le clavó la mirada a alguien que pasaba por detrás de la cámara...

Fue una especie de rayo X el que salió de la mirada del 10 argentino y que llamó la atención. Al punto que luego de unos segundos de sostenerse firme en esa postura, el mejor del mundo se despachó -todo frente a las cámaras- con una frase que al instante se volvió tendencia en las redes sociales. "¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás? Andá, andá para allá...", fue lo que salió de la boca del goleador de la Selección Argentina, que con cara de pocos amigos igualmente siguió dando la entrevista.

La persona con la que Messi tuvo ese cruce de miradas fue Wout Weghorst. Se trata del 19 de Países Bajos, el delantero que ingresó promediando el ST y que clavó los dos goles con los que los dirigidos por Van Gaal llevaron la definición al alargue y posteriormente, a los penales.

"El 19 desde que entró empezó a provocar y me parece que eso no es parte del fútbol", explicó Messi sobre el cruce. Ahora bien... ¿Cuál es la versión del atacante neerlandés?



LA VERSIÓN DE WEGHORST DEL CRUCE CON MESSI

"Yo quise darle la mano después del partido, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol. Pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Realmente decepcionante", expresó el jugador del Besiktas turco en zona mixta. /Olé