Vive hace 6 meses con su hija en el hospital, necesita una pieza con piso y techo

Una joven madre y su pequeña hija están viviendo en el Hospital San Roque de Embarcación. La niña, de 1 año y 9 meses, sufre de una enfermedad llamada Síndrome Nefrótico, y debe vivir en condiciones que ella no puede ofrecerle, por lo que acude a la solidaridad de la gente ante la inacción de la Municipalidad de esa localidad.

En diálogo con el periodista Sergio Ariel Costilla, Emilse, la mamá de la nena, contó que Casandra empezó con problemas de salud después de cumplir el año, lo que hizo que comenzaran a peregrinar por hospitales de Salta y hasta de Mendoza.

Ahora, desde hace 6 meses que no vuelven a su casa y viven hace 2 en el nosocomio. Por pedido médico, la pequeña debe contar con una habitación de material, piso y techo, pero tanto ella como su esposo no pueden dárselo.

“Mi esposo trabaja, pero con eso no nos alcanza. Tenemos la pieza, pero me piden una casa de material, con techo, piso, ventilador para que ella esté fresca y yo no cuento con eso. Tampoco tengo un baño en condiciones”, dijo.

Presentaron hace un mes el pedido desde el Materno Infantil para que acondicionen una pieza para Casandra en su domicilio, el pedido es para la Municipalidad ya que se trata de una paciente oncológica, pero siguen esperando una respuesta favorable.