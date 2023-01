Ordenaron retener su auto por transporte ilegal y se encerró en modo protesta

Fue durante un operativo de control realizado por la Autoridad Metropolitana de Transporte que un conductor, a quien lo habrían detectado como transportista sin habilitación, decidió encerrarse dentro de su vehículo en disconformidad con la retención que los inspectores de la AMT habían dispuesto del rodado.

¿Qué fue lo que ocurrió? Según la cobertura que realizó el medio El Camión de Germán, esto pasó sobre ruta 51 donde los inspectores de la AMT realizaron un control de rutina. Fue cuando procedieron a revisar a este conductor y disponer la demora del vehículo, disgustando a su ocupante quien decidió no salir.

“Me detuvieron el auto, me pidieron papeles, yo tenía todo, la Revesa, el seguro, el carnet”, comenzó su descargo este conductor quien no dio a conocer su identidad, quien prosiguió su relato diciendo que los inspectores le comunicaron que le iban a secuestrar el vehículo.

“AMT aduce que estoy haciendo transporte ilegal, eso es mentira, llamaron a la Policía Vial que quiso entrar a la fuerza a mi vehículo”, denunció al respecto quien sumó que, pese a que esperaban la grúa para remolcar su auto, él decidió no descender. “Yo soy un particular, estaba yendo para San Lorenzo chico a trabajar, no estoy haciendo nada ilegal, es mi auto particular”, recalcó.

Tras esta denuncia el medio citado consultó a los inspectores de AMT su versión de lo acontecido. “Tenemos las pruebas suficientes de que el vehículo está prestando servicio de transporte sin una habilitación, que es lo que controlamos siempre”, aclararon junto a que se dispuso una retención preventiva del automóvil, junto al posterior trámite administrativo que deberá resolver el conductor.

“Es imposible el transporte ilegal, yo me iba a trabajar, primera vez que me pasa todo esto, no lo voy a entregar, aducen que es ilegal pero es mío”, reiteró el conductor su postura negando lo detectado por la Autoridad de Transporte.