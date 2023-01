Niegan abandono de persona y aseguran que el paciente pidió postergar la operación

A través de diferentes medios, Jimena Retembay denunció a PAMI, a ACIDSAL (Asociación de Clínicas del Interior de la Provincia de Salta) y a la clínica Virgen de Urkupiña por la muerte de su abuelo el 25 de diciembre. La mujer expuso que fue un homicidio, que hubo abandono de persona.

Según la denunciante, su abuelo necesitaba una serie de estudios y procedimientos que no fueron autorizados a tiempo, lo que provocó que el estado de salud del hombre empeorara y finalmente falleciera por un paro cardiorrespiratorio el día de Navidad.

InformateSalta dialogó con el doctor Bernardo Biella, médico en la clínica Virgen de Urkupiña, quien aseguró que el centro médico “no hace abandono de personas bajo ningún punto de vista, tenemos el servicio médico que se hace cargo de todos los pacientes, me parece raro que se haga este tipo de denuncia”.

El doctor señaló que si bien él no estuvo a cargo del paciente en cuestión, “Si no me equivoco el paciente pidió no operarse porque justo coincidía con el partido de Argentina, pidió que se postergue la cirugía. Después no supe más de ese paciente, estuve de licencia, no traté específicamente a ésta persona.”

Biella aclaró que “en la clínica en éste momento no tenemos ninguna denuncia ni ningún tipo de manifestación".

"Los estudios que yo pido y la mayoría de los médicos de la clínica son autorizados a menos que sea un estudio en el que hay que trasladar al paciente y éste no se encuentra en buen estado. Cuando hay una contraindicación médica de traslado es cuando no se autorizan los estudios porque mover al paciente es más riesgoso”.