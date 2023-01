Santa Ana I: Un colectivo tiró la tapia de su casa y denuncia que no se quieren hacer cargo

Un vecino del barrio Santa Ana I denunció que un colectivo urbano fuera de control chocó y destruyó la pared de su tapia. De acuerdo al relato de Marcos, todo ocurrió el viernes antes del mediodía y al momento del accidente tanto él como su hijo de cinco años se encontraban adentro de la casa.

"Estaba regando las plantas adentro de casa, vino mi hermana que trabaja cerca, se estaba yendo cuando entre a mi casa porque adentro estaba mi hijo de 5 años, sentí un ruido impresionante, pensé que era una explosión, mi hijo se asustó, me preguntó que estaba pasando", relató a SomosSalta.

El hombre alzó a su hijo y salió a ver lo que ocurría. Entre los perros que ladraban asustados pudo ver al colectivo que el chófer ya había movido del lugar.

"La respuesta de ellos fue que el viernes al mediodía se iban todos de la empresa, volvían el lunes y que nadie se iba a comunicar ni con ellos ni conmigo para darme unan solución. Cruce filmando con mi celular, el chófer me dice que no sabía si le puso el freno de mano", continuó.

Esta no es la primera vez que ocurre algo así, hace 8 meses atrás una situación similar acabó con un árbol que Marcos había plantado en la vereda de su casa. En ese momento, el choqué derribó al árbol sobre la pared de su casa. "Esa vez, al otro día vinieron a sacar el árbol y yo fui a la empresa a que se hagan cargo de plantarme un nuevo árbol. Pasaron 8 meses y no me plantaron un árbol ni sacaron la raíz".

"Yo quiero que pare esta imprudencia", sentenció el hombre afligido por la situación.