Una médica salteña asiste a los padres de Fernando: "Son buenos pero están destruidos"

"Soy una mujer acabada". La frase de María Graciela Sosa Osorio, madre de Fernando Báez Sosa -el joven brutalmente asesinado en Villa Gesell en enero de 2020-, aún retumba en Dolores. Ella y su esposo, Silvino, solo tienen un propósito en la vida: que se haga justicia. Nada más los alienta a vivir. Por eso un grupo de médicos los asiste en el juicio que ya lleva casi dos semanas. Entre ellos hay una profesional salteña, Florencia Machado, quien contó a El Tribuno cómo están y cómo son los padres de la víctima. También uno de los dolores más profundos que tienen, la falta de arrepentimiento y pedidos de disculpas de los imputados y sus padres.

Machado tiene 30 años y es médica generalista. Nació en General Mosconi, en el norte provincial, y completó sus estudios universitarios en La Rioja, para luego realizar una especialidad en cardiología en la Ciudad de Buenos Aires. Allí la contrató una empresa para brindarle asistencias a Graciela y Silvino.

¿Cómo surgió el contacto con la familia Báez Sosa y qué sabías sobre ellos antes de que te llegue la propuesta de asistirlos?

Al hacer la especialidad en cardiología, me quedé trabajando en Buenos Aires y la empresa en la que trabajo fue contratada para cubrir el juicio en apoyo a la familia de Fernando. No dudé un segundo en decir que sí cuando me preguntaron si quería cubrir esta instancia, lo acepté sin dudas porque ese caso me causó mucha tristeza y estoy para brindarle todo mi apoyo a la familia de la víctima y a sus allegados.

¿Cuál es la tarea específica que brindás?

Asistimos a la mamá, papá o a cualquier testigo allegado a la familia Báez Sosa, por si alguno sufre una descompensación. Estoy junto a un grupo de colegas médicos y todos los días ingresamos a las 6.45.

¿Habías estado en alguna otra cobertura judicial y tan importante como esta?

No. De hecho nunca me había tocado trabajar en asistencia durante un juicio.

Decías que el caso te impactó de entrada, ¿qué sentiste cuando te enteraste del brutal crimen?

Si bien no tengo hijos y no puedo sentir lo que sienten los padres de Fernando, fue un hecho lamentable. La primera semana del juicio fue complicada porque los testigos son jóvenes y eso fue impactante para mí.

¿Se siente mucha tensión?

Se viven más momentos de tristeza que de tensión, más por cómo se produjo la muerte del joven.

¿Te ha tocado asistir a la mamá de Fernando en diferentes oportunidades o ella afronta este juicio con entereza física y mental?

La mamá de Fernando se ha descompensado en distintas oportunidades, aunque está muy bien acompañada por el staff de abogados. Ella sufre mucho y especialmente en la primera semana tuvo muchas descompensaciones y allí la asistimos hasta ser compensada y vuelve a ingresar a la sala de audiencias.

¿Cómo es ella?

Los padres de Fernando son personas muy buenas y humildes. Como médica me puso muy triste recibirla a Graciela y darle una contención grande. No me sale describirlo con palabras.

¿Te ha comentado algunos detalles o qué es lo que más le duele de este juicio?

Ella lo único que me expresa todo el tiempo es que quiere que se haga justicia por su hijo. Le da bronca e impotencia. Lo que más le duele es que no hubo momentos reflexivos de ellos ni de los padres.

Se dice que tampoco le pidieron disculpas, ¿es cierto que nadie intentó acercarse a ellos?

Ninguno de los padres pidió disculpas, eso nunca pasó. Silvino, el papá de Fernando, está un poco más fuerte y la contiene, y como dije, son personas muy buenas y humildes, pero son corazones que están destruidos. Son tan buenas personas que agradecen todo el tiempo por estar junto a ellos.

¿Durante sus descompensaciones te dice algo?

Me repite todo el tiempo: "Si no está acá no puedo seguir adentro", simplemente eso y "gracias".

Decías que durante la primera semana de juicio sus padres estuvieron más tensionados y tuvieron descompensaciones, ¿esta semana cómo los ves?

La familia Báez Sosa estaba con tendencia a descomponerse, pero esta semana están más fuertes ya que están declarando médicos y peritos. Ahora hay más presión social. Hay gente que va con banderas y con remeras (en la jornada del lunes los padres del imputado Máximo Thomsen, el imputado más complicado, fueron escrachados al grito de "Y llora Thomsen, llora").

¿Qué es lo que más te indigna tanto a nivel personal como profesional?

No soporto la falta de pedido de disculpas, es algo que no tolero.