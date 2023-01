Transportes escolares: “Si digo un precio aproximado, o asusto o entusiasmo a los papás”

La Asociación de Transportes Escolares aún no pudo determinar el precio que tendrá el servicio en el inicio del año lectivo de este 2023. La alta inflación no les permite empezar y terminar el año con el mismo valor.

Al respecto, Nilda Bini, su presidente, afirmó a FM Profesional que los primeros días de febrero deben presentar los papeles necesarios para habilitar un vehículo, y recién el 10 de ese mes los contadores dirán qué precio deberán cobrar.

En ese contexto, sostuvo que año tras año el aumento que realizaban era de un 20 o 30%, pero que este año la inflación fue muy superior y, además, el combustible aumentó en diciembre, enero, y aumentará en febrero y marzo. Por lo tanto, el porcentaje sería muy superior.

Bini recordó que, a fines de 2022, el precio de los mismos fue de $9 mil y en algunos casos de $10 mil, pero prefirió no tirar un aproximado del 2023 porque “o asusta a los papás, o los entusiasma”, y prefiere esperar a la fecha correspondiente.

Asimismo, indicó que el transporte escolar no es un lujo sino una necesidad. “A los más chiquitos, no se los puede mandar en colectivo y el papá que contrata el transporte, no es por gusto, es porque no tiene tiempo”, concluyó.