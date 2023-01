“Hay que rastrear a los maltratadores de animales y denunciarlos”

Así lo manifestó la proteccionista Nicole Sasso, en relación al caso del cachorro que fue abandonado en la puerta del hospital de Mascotas, estaba atado con alambres. Afortunadamente fue rescatado y adoptado.

“Es lamentable. Esto no se puede frenar, es como la pirotecnia, pero no perdemos las esperanzas, hay que seguir difundiendo y concientizando sobre la ley que protege a los animales. Hay que denunciar los hechos de maltrato para que no sigan sucediendo”, dijo.

La defensora de los animales sostuvo que “la persona que hizo eso tiene que ser penada, castigada. Hay que investigar, buscar en cámaras de seguridad”.

Sobre la problemática del abandono de animales, la mujer lamentó que “los tiran en cualquier parte, cajas de gatitos, cajas de cachorros. Afortunadamente la gente se está acostumbrando a escrachar y denunciar. Otras problemáticas que se ve en ésta época es la gente que se va de vacaciones y abandona las mascotas en la casa o los que se mudan a otros barrios y los dejan tirados en la vereda”.