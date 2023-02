Comienza la segunda fecha de la LPF, Boca recibirá a Central Córdoba y River a Belgrano

Hoy comenzará la segunda fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino con dos partidos Newell's Old Boys ante Vélez desde las 20 y a la misma hora jugarán Tigre frente a Rosario Central en Victoria.

Boca Juniors, el actual campeón del fútbol argentino, recibirá el domingo en La Bombonera a Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 19:15, mientras que River Plate visitará el sábado a partir de las 19:15 al recién ascendido Belgrano de Córdoba.

Además, la LPF confirmó un cambio de horario para el partido del lunes en La Plata entre Gimnasia y Esgrima y Defensa y Justicia, que estaba programado para las 20 y finalmente se adelantará dos horas para jugarse a partir de las 18.

Viernes 3 de febrero

20.00 | Newell's vs. Vélez | TV: TNT Sports

20.00 | Tigre vs. Rosario Central | TV: TV Pública



Sábado 4 de febrero

17:00 | Sarmiento vs. Barracas Central | TV: ESPN Premium

17:00 | Arsenal vs. Estudiantes (LP) | TV: TNT Sports

19:15 | Belgrano vs. River Plate | TV: ESPN Premium

21:30 | Lanús vs. San Lorenzo | TV: TNT Sports

21:30 | Argentinos Juniors vs. Racing | TV: ESPN Premium



Domingo 5 de febrero

17:00 | Independiente vs. Platense | TV: TNT Sports

19:15 | Boca Juniors vs. Central Córdoba (SdE) | TV: TNT Sports

21:30 | Atlético Tucumán vs. Talleres (C) | TV: TV Pública

21:30 | Unión vs. Instituto | TV: TNT Sports

21:30 | Godoy Cruz vs. Colón | TV: ESPN Premium



Lunes 6 de febrero

20:00 | Gimnasia (LP) vs. Defensa y Justicia | TV: ESPN Premium

21:30 | Huracán vs. Banfield | TV: TNT Sports