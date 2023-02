El tuit con el que Horacio Rodríguez Larreta confirma su candidatura a presidente: lo publicó a las 20.23

A cuatro meses del cierre de listas, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta confirmó su precandidatura presidencial dentro de Juntos por el Cambio a través de un posteo en las redes sociales. Dispuesto a competir en las PASO de la principal coalición opositora y con rivales dentro del PRO como Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y hasta podría entrar el propio Mauricio Macri, Larreta mantiene su aspiración y este jueves hará su lanzamiento formal con un acto.

El tuit en cuestión tuvo una picardía: fue publicado en su perfil a las 20.23 de este miércoles, un guiño al año electoral. Y fue el hashtag, en un doble sentido para remitir a un apodo: "Es hora de animarnos a transformar el país para siempre. #Hora2023".

La publicación llevó también una foto para simbolizar el inicio: es una imagen tomada en Santa Cruz, en la que se ve el cartel del kilómetro cero de la ruta nacional 40. Un combinado de metáforas.

Al instante de ser publicado, el tuit fue replicado desde la cuenta de su aliada Elisa Carrió, con un texto de apoyo. "Es hora de animarnos a transformar el país para siempre con un Contrato Moral, como fundamento de la paz, la justicia y la prosperidad de una nueva Argentina. Un proyecto de Nación que sea transformador y cambie los paradigmas que nos llevaron a la ruina", agregó la fundadora de Juntos por el Cambio y la Coalición Cívica, que amaga con su propia postulación en pos de la unidad.

Es hora de animarnos a transformar el país para siempre. #Hora2023 pic.twitter.com/tnxS3G5fh4 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 22, 2023

La movida en redes de Rodríguez Larreta es el anticipo de un video con un mensaje personal que será posteado al mediodía de este jueves, también en Twitter.

La foto que eligió el ahora candidato fue tomada en la localidad de Cabo Vírgenes a 133 kilómetros de Río Gallegos, Santa Cruz. Para su equipo de comunicación no fue casual: "La Ruta 40 une a toda la Argentina paralela a la Cordillera de los Andes, de sur a norte. La imagen sintetiza la propuesta de Rodríguez Larreta de un camino que sume a todos los argentinos, un camino sin divisiones, de unión y diálogo en un país federal e integrado", consideraron.

Tal vez por ello, su rival interna Patricia Bullrich, salió fuerte a cuestionar el dialoguismo, minutos antes del lanzamiento del jefe de Gobierno. En un hilo de tuits con fotos de siete kirchneristas que, según su criterio, no se debe dialogar.

En paralelo, el larretismo fue ordenado y obediente en redes. Uno a uno, los dirigentes que abrevan a la candidatura replicaron el mismo texto que escribiera el jefe de Gobierno, con el mismo hasthag y la misma foto.

En esa catarata de pretensiones virales y de tendencia se sumaron los ministros porteños Fernán Quirós y Soledad Acuña -precandidatos a la sucesión como alcaldes- Clara Muzzio y María Migliore y los funcionarios Silvia Lospennato y Waldo Wolff.

También ?el senador Luis Juez, el exministro nacional Guillermo Dietrich, el concejal matancero "Toty" Flores, el legislador bonaerense Christian Gribaudo, el diputado -derrotado en la interna de La Pampa- Martín Maquieyra, el jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel, el titular de la Legislatura, Emmanuel Ferrario; y Diego Santilli, diputado que es el candidato del mismo espacio para gobernador en la provincia de Buenos Aires.

Apenas el excanciller Jorge Faurie, aportó otros términos. "HRL en 2023 es el momento de un dirigente preparado y probado - que junto a un buen equipo - asume el desafío de transformar Argentina, para potenciar todos sus recursos hacia un futuro mejor de los argentinos", elogió.

El plan Rodríguez Larreta presidente y su camino a la campaña

Después de los lanzamientos de sus principales aliados como Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires y Fernán Quirós en la Ciudad, Rodríguez Larreta ratifica su intención de ser precandidato presidencial y mantiene la idea de reunir el acuerdo del 70% de la dirigencia para encarar las transformaciones que considera necesarias y alejado de la grieta.

Durante el verano, Rodríguez Larreta encadenó actividades en la Costa, festivales provinciales y en los últimos días los carnavales de Gualeguaychú y Concordia, con su aliado Rogelio Frigerio que aspira a la gobernación, todo como parte de la estrategia para ablandar su imagen asociada a la gestión

Partidos de paddle, surf, recitales y harina en la cara se volvieron imágenes habituales. La saga había arrancado con la oficialización de su relación con Milagros Maylin y los festejos de los partidos del Mundial, en la plaza Seeber, bares y la 9 de Julio.

A su vez, en las semanas previas a su lanzamiento, Rodríguez Larreta exhibió una confluencia con parte del radicalismo, con la foto beatle con Gerardo Morales y Martín Lousteau. Sumado a su vínculo con Elisa Carrió -en teoría también lanzada a competir-, el jefe de Gobierno se propuso mostrar un polo dentro de JxC recortado del ala dura del PRO. Con el mandatario de Jujuy quedó instalada la posibilidad de una fórmula en conjunto.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en los festejos por el inicio del Carnaval en la Quebrada de Humahuaca.

También mantuvo encuentros con Macri en el country Cumelén de Villa La Angostura, con el objetivo de garantizarse que, en el caso de que el ex presidente no busque su segundo tiempo, no se incline por ninguno de los competidores en las PASO.

"Que Mauricio mantenga la neutralidad para conservar una cuota de influencia", tradujo un referente de su sector.

"Venimos trabajando hace 20 años para esto, ahora faltan los últimos ocho meses", no ocultó cierta ansiedad uno de los principales funcionarios involucrados en el armado electoral a Clarín, aunque desestimó un cambio de velocidad en la estrategia.