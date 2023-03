Harto, un conductor sacó un guardarrail para evitar un piquete: video

Un conductor tuvo la idea de sacar el guardarraíl de la ruta para poder evitar un piquete y varios conductores que también estaban atorados, sin poder avanzar, se sumaron a su idea. El video que se hizo viral fue compartido por el usuario de TikTok @leanpaz0, “Nos quejamos de las rutas y las desarmamos nosotros” dice el joven en las imágenes que compartió.

El episodio ocurrió en la ruta 8 mano hacia Rosario, antes de llegar al kilómetro 150. En el lugar se estaba realizando una manifestación por parte de transportistas en reclamo por las tarifas que abona el sector para desarrollar su actividad.

El corte de la ruta impidió la circulación del tránsito y dos conductores que estaban en el embotellamiento tuvieron una idea que inició un fuerte debate en las redes sociales. Los automovilistas en cuestión sacaron el guardarraíl para poder escapar del atasco de autos y se marcharon por fuera de la ruta con sus vehículos por un camino lateral.

Reacciones

Mientras que otros internautas celebraron lo que hicieron para poder evitar el piquete: “Me parece bárbaro que si el gobierno no acciona para defender a la gente, la gente busque soluciones”, “Yo haría lo mismo, Si el estado no puede garantizar la libre circulación, es lógico que pasen estas cosas”, “Está perfecto. No rompió nada. No podés estar horas ahí secuestrado” fueron algunas de las opiniones que surgieron en redes.

El video cosecha más de 1.8 millones de reproducciones en TikTok y más de 50 mil ‘me gusta’. Las opiniones que surgieron son miles y el debate sigue encendido.