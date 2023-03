Una abuela come 150 huevos al mes y está espléndida: “Me llaman bestia”

Andrea Sunshine no se parece a una abuela promedio. En casi nada, podría decirse. Con tatuajes y cabello largo y rubio, esta mujer de 53 años extremadamente saludable y en forma tiene los abdominales tonificados como los tendría alguien de la mitad de su edad. Fanática de los deportes y del cuidado de su cuerpo, ella tiene un secreto.

Sunshine, brasileña de familia holandesa, está divorciada y tiene dos hijos. Pasa gran parte de su tiempo en Londres siguiendo unas tremendas rutinas de entrenamiento en el gimnasio y luchando contra chicos de la mitad de su edad que quieren salir con ella.

La mujer le dijo a Jam Press que mantiene una estricta serie de medidas para preservar su salud y hace ejercicios para competir en fisicoculturismo. Para lograr eso mantiene una dieta saludable llena de una amplia gama de vegetales y proteínas.

Su conteo calórico diario a veces puede alcanzar hasta 3.500 calorías en seis a ocho comidas. Le gusta comer brócoli, arvejas, choclo, claras de huevo, coliflor, repollo y espinacas.

Ella opta por mantenerse alejada de las verduras dulces como las zanahorias y la calabaza, así como de la sal y el aceite. Pero sí come boniatos y bebe hasta cuatro litros de agua al día. La gurú de la salud también atribuye su cuerpo a una ingesta clave: come unos cinco huevos por día, totalizando 150 al mes.

Sunshine también tiene una rutina de ejercicios reglamentada, ejercitándose durante al menos tres horas al día. A veces incluso se queda en el gimnasio todo el día para hacer hasta ocho horas de ejercicio.

El gimnasio, al que cariñosamente llama "Disneylandia", es donde comienza su sesión con una hora de cardio y luego pasa al entrenamiento con pesas.

“La gente me llama bestia”, le dijo a Jam Press: "No me molesta que me llamen abuela fitness: estoy en mi mejor forma e infinitamente saludable".

Sin embargo, señaló que la atención que recibe de los hombres más jóvenes en el gimnasio interrumpe su entrenamiento y no le gusta entretenerse demasiado interactuando con ellos porque prefiere enfocarse en su rutina de ejercicios. Sunshine, que tiene 60.000 seguidores en su cuenta de Instagram, dijo que muchos hombres tienen menos de 25 años, y muchos tienen entre 30 y 35 años.

“Los hombres jóvenes están enamorados de las mujeres maduras atractivas, así que me coquetean todo el tiempo”, dijo Sunshine. “No me gusta la atención. Cuando estoy en mi sesión, odio que me molesten”.

“Hay un estigma de que con el avance de la edad de las mujeres, solo deben dedicarse al cuidado del hogar y la familia. Es posible hacer ambas cosas”, explicó Sunshine. Y agregó: “La mente tiene un poder muy grande para transformar nuestro cuerpo, no podemos dejar la mente de lado".

“Me encanta hacer ejercicio... Cuidarme es un acto de amor que aprendí con el tiempo y por eso planifico mi alimentación, cuido lo que como y evito las grasas y los dulces siempre que puedo", cerró.