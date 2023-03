Una cámara en el consultorio de Abrebanel, la prueba clave en las denuncias por abuso

Luego de las denuncias públicas por abuso sexual, a las que se sumaron luego los hechos de vandalismo en el consultorio y en su domicilio, el odontólogo Marcos Adrián Abrebanel, se entregó a la justicia, y será imputado en las próximas horas.

Al respecto, Josué Díaz Cueto, abogado del acusado, en CNN Salta, indicó que el profesional tenía una cámara en su consultorio, que ya se encuentra en manos de la justicia, y podría ser clave para esclarecer las denuncias en su contra. “Nos urge que se reproduzca el contenido de la misma”, indicó.

Díaz sostuvo que Abrebanel sostiene su absoluta inocencia, y aseguró que cuentan con las pruebas necesarias para demostrarlo. “Toda denuncia tiene detalles de los hechos, días, fechas, horarios, tenemos elementos de prueba para demostrar su inocencia, que se contradicen con las denuncias”, dijo.

También dijo que la demora en ponerse a disposición de la justicia, tuvo que ver con miedo y citó los hechos de vandalismo sufridos. “La verdad que una persona que nunca ha tenido conflictos con la justicia, se haya enfrentado a procesos de esta naturaleza, causa cierta congoja y temor que también se ha visto incrementada por las amenazas”.

“El temor por su vida es altísimo”

En ese marco, aseguró que “los daños que ha sufrido el doctor son irreparables”. “Su vida ha sido destruida, no va a poder ejercer su profesión”, explicó.

También negó cualquier tipo de intento de incentivo a la denunciante para que de marcha atrás con las acusaciones. “Esa comunicación no existió jamás, no existió nunca esta llamada, he tomado las medidas necesarias judiciales para resolver este asunto”.

Por último, indicó que requerirán la prisión domiciliaria. “Es un elemento que juega en contra pero está dispuesto a asumir las consecuencias”, dijo en referencia a la demora del profesional para ponerse a disposición de la justicia.