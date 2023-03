Magia negra, brujerías y gualichos: las razones ocultas por las que "Papu" Gómez no está en la Selección

Son días de felicidad para la Selección Argentina, a tres meses de haber ganado la Copa del Mundo en Qatar. Los jugadores están ya en Ezeiza y palpitan los días previos al gran festejo con el público local, primero en la cancha de River y luego en Santiago del Estero.

Serán dos los amistosos, con localidades agotadas y y una fiesta en las tribunas. Sin embargo, una ausencia en el plantel argentino despertó las sospechas de los periodistas que siguen la Selección Argentina. Alejandro "Papu" Gómez no viajó desde Europa, ni siquiera para compartir los festejos.

El parte médico oficial habla de una lesión en el tobillo, la misma lesión que no le permitió jugar los últimos partidos en Qatar. Pero son cada vez más firmes las sospechas de que hay algo más detrás de la no convocatoria del ex jugador de Arsenal de Sarandí.

El periodista Gonzalo Cardozo fue uno de los pocos que se animó a hablar del tema. En un video en Youtube, contó que la situación tuvo que ver con "Magia negra".

Según relató el periodista, "Papu" Gómez iba a ver una bruja, y en esas consultas pidió "un trabajo especial" para garantizar su lugar en la lista de convocados. "El costo fue Lo Celso", aseguró Cardozo, en relación a la lesión que sufrió el jugador del Villarreal y que terminó habilitando un lugar para Gómez.

Los dirigidos por Lionel Scaloni tuvieron un gran gesto con Giovani Lo Celso, que se quedó afuera de la Copa del Mundo por lesión.

Hay indicios que parecen confirmar esta versión. Luego del partido contra Holanda, Gómez dejó de estar en la consideración de sus compañeros, algo que se evidenció mucho más durante los festejos.

Casi no hay fotos de Papu Gómez con sus compañeros, ni en el Estadio Lusail ni en la vuelta a la Argentina. Tampoco interacción en las redes sociales, ni comentarios ni likes en las fotos. Tampoco aparece en los videos oficiales que mostró AFA.

Susto para la Selección Argentina en el camino al predio de la AFA en Ezeiza (Foto: Instagram Leandro Paredes).

"La mayor prueba de que esto es verdad es que nadie lo va a salir a desmentir", concluyó Cardozo.

Los jugadores convocados por Lionel Scaloni

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villarreal) y Franco Armani (River).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (Betis), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Sevilla), Juan Foyth (Villarreal), Lautaro Blanco (Elche), Nehuén Pérez (Udinese) y Nicolás Tagliafico.

Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Alexis Mac Allister (Brighton), Guido Rodríguez (Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Thiago Almada (Atlanta United), Maximo Perrone (Manchester City), Facundo Buonanotte (Brighton), Giovani Lo Celso (Villarreal), Buendía (Aston Villa), Valentín Carboni (Inter) y Enzo Fernández.

Delanteros: Ángel Di María (Juventus), Lautaro Martínez (Inter), Julián Álvarez (Manchester City), Paulo Dybala (Roma), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Lionel Messi (París Saint-Germain), Nicolás González (Fiorentina) y Giovanni Simeone (Napoli). /A24